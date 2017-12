Det var förra året som det Schweiz-israeliska teknikbolaget Sirin Labs, tillsammans med svenska Sigma Connectivity, under stor uppmärksamhet lanserade lyxmobilen Solarin. Nu är de tillbaka, när de genom en så kallad ICO tar in kapital för att utveckla en ny telefon, kallad Finney och som ska vara designad för blockkedjan. (En ICO har blivit ett populärt sätt för startups som jobbar med kryptovalutor att ta in pengar, men det är kontroversiellt och förbjudet i vissa länder, eftersom det är så oreglerat och de som investerar saknar skydd).

Hur som helst ska Sirin Labs nya smartphone vara anpassad och designad efter blockkedjan, med funktioner som bland annat en inbyggd krypterad plånbok, säker tillgång till växling, krypterad kommunikation och system för att sända och ta emot betalningar för tjänster och produkter. Den körs på det egna open source-baserade operativsystemet Sirin OS. Precis som fallet var med lyxmobilen Solarin trycker Sirin Labs mycket på säkerheten i presentationen av produkten.