Atos ratas

Häromdagen lade franska konsultjätten Atos ett jättebud på det nederländska säkerhetsbolaget Gemalto. Men budet på 4 miljarder euro avfärdas nu eftersom styrelsen anser att förslaget väsentligt undervärderar bolaget. Man framhäver också att bolaget är bäst positionerat om det får växa vidare på egen hand.

– På elva år har vi förvandlat Gemalto till ett bolag som är välkänt i mer än 180 länder världen över. Under den tiden har företaget skapat 5 000 arbetstillfällen och hunnit bli världsledande inom digital säkerhet, kommenterar vd Philippe Vallée avfärdandet av Atosbudet.

Addnodes senaste köp i hamn

Addnode Group fortsätter köpa bolag. Den här gången handlar det om mjukvarubolaget Inport, som levererar logistiklösningar för hamnar. Inport omsätter cirka 25 miljoner kronor och dess egenutvecklade programvarusvit Portit används av över 90 procent av de svenska hamnbolagen.

– Våra hamnar spelar en samhällskritisk roll med tanke på dess betydelse för moderna hållbara logistikkedjor och en väl fungerande import- och exportverksamhet. Med Inport ombord stärker Addnode Group sin position som ledande leverantör av programvarulösningar till hållbara städer och samhällen, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management, där bolaget kommer att ingå från och med 2 januari.

– Vi är mycket glada över att bli en del av Addnode Group. Vi får klart bättre förutsättningar att serva kunder i både Norden och övriga Europa. Dessutom ser jag starka synergier inom områden som GIS och 3D-visualisering där Addnode Group är marknadsledande, säger Tord Svanqvist, vd på Inport.

MSC köper del av telekomgäng

Konsultbolaget MSC Group köper cirka 11 procent av aktierna i telekombolaget Advoco, som har utvecklat och säljer en mobil telefonväxel genom ett nätverk av partners. Bolaget har cirka 15 anställda i Stockholm.

– Förvärvet kommer att utgöra en del av MSC-koncernens segment Empir Apply och utgör en del av vår satsning inom telematik vid sidan av MSC:s utvecklingsprojekt, Portify. Förvärvet kommer även bidra positivt till koncernens intjäningsförmåga. Framför allt får MSC tillgång till en intressant affärsmodell med prenumeranter som tecknar sig för en 36 månaders repetitiv och mycket skalbar affär. Affärsmodellen är typisk för de produktbolagslösningar vi söker inom Apply, säger MSC:s vd och koncernchef Lars Save.

Göteborg ger HCL energi

Indiska konsultbolaget HCL som dundrat in i Göteborg genom köpet av Volvo IT får nu pris av sin nya hemstad, när man kammar hem 2017 års upplaga av The Key to the Heart of Gothenburg.

HCL får priset för att man är ”ett av de internationella företag som varit viktigast för regionen, inte minst tack vare betydande affärsinvesteringar under året. Investeringarna omfattar bland annat lanseringen av företagets nya leveranscentra i centrala Göteborg”.

Det leveranscenter man syftar på är det som byggts upp för att ge kunder tillgång till tjänster relaterade till öppna system, digitala tjänster och stordatorer.

– Göteborgs Stads utmärkelse understryker faktumet att Göteborgsregionen är viktig för HCL:s tillväxtsatsning i såväl Norden som i resten av Europa. Företagets Göteborgsbaserade verksamhet är ett nav som stödjer företagets utveckling och som gör att vi kommer närmare många nuvarande och framtida kunder, konstaterar en nöjd Pankaj Tagra, Nordenchef på HCL.

– Göteborgs fortsatta tillväxt som affärsregion beror till stor del på förmågan att attrahera de ledande och mest innovativa globala företagen. Därför är det viktigt att vi på Business Region Göteborg bidrar med fortsatta framgångar inom detta område. HCL:s närvaro och starka utveckling i Göteborg är särskilt glädjande ur det perspektivet, säger Erik-Wilhelm Graef Behm, som har titeln Area & Investment Manager ICT på Business Region Göteborg.

Och Tieto får Göteborg Energi

Göteborg Energi har efter en upphandling valt Tieto Smart Utility som lösning för företagets distributions- och elhandelsverksamhet. Med det nya systemet ska Göteborg Energis affärsprocesser digitaliseras och automatiseras, samtidigt som effektiviteten inom försäljning, kundservice, hantering av arbetsflöden, produktion samt fakturering ökas. Avtalet ska bidra till en bättre kundupplevelse för Göteborg Energis cirka 600 000 kunder inom elhandel och distribution. Avtalet löper inledningsvis över fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år.

– Med Tietos framtidssäkra och standardiserade lösning är vi väl förberedda för förändringarna på marknaden och kan höja vår effektivitet och möjligheter att fokusera på vår kärnverksamhet, det vill säga att leverera prisvärda och hållbara energilösningar till våra kunder i regionen, säger Anna Honnér, projektägare på Göteborg Energi.

– Vi är stolta över att kunna ta ytterligare steg i vårt partnerskap och samarbete med Göteborg Energi. Vårt mål är att öka våra kunders konkurrenskraft på den föränderliga energimarknaden och aktivt medverka i våra kunders digitaliseringsresa, säger Olof Ferenius, chef för energisektorn på Tieto.

Koneobolag går till Office IT-Partner

Koneo Skövde kommer från och med årsskiftet att byta kedjetillhörighet och bli en del av Office IT-Partner. I och med denna övergång får Office IT-Partner representation på tre nya orter, Skövde, Lidköping och Falköping.