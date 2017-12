“En slank hon hit, en slank hon dit, och en slank hon ner i diket…”.

Den gamla visan Prästens lilla kråka illustrerar väl situationen med genomförandet av digitaliseringsprojekten som pågår i många företag. Många är de exemplen i media som beskriver problemen och utmaningarna som organisationer har med att genomföra sina digitaliseringsinitiativ, och som har kört i diket.

Inte nog med att digitalisering lyfts fram av många som den enskilt största förändringsfaktorn som påverkar alla delar av organisationer och samhället. Samtidigt är projekt- och programstyrning ett eftersatt område där många projekt drar över tiden, inte fullt ut levererar de effekter som verksamheten efterfrågar samt drar över sin budget.

Flera aktuella undersökningar, bland annat Boston Consulting Groups ”Bigger, Bolder and Faster The Digital Agenda for Nordic Companies”, slår fast att det inte är bristen på idéer om vad som skall digitaliseras som är grundproblemet utan att det är genomförandeförmågan.

”Execution is cleary our greatest challange”