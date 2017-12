Att arbeta med dataanalys – både för att stärka kundernas förtroende och för att utforma till exempel lojalitetsprogram – blir en nyckel för framgång under 2018. Enligt Forrester nådde förtroendet mellan varumärken och kunder all-time-low under 2017, som mäter detta utifrån ett index. Detta måste återupprättas. Ny teknik kan spela en viktig roll i arbetet för att återupprätta detta.

Det råder ingen tvekan om att mobilen har blivit kärnan i den digitala marknadsföringens ekosystem – och marknadschefer måste lägga ännu mer kraft på att förstå hur nästa generations konsumenter interagerar med varumärken via de här enheterna nästa år.

Teknik och marknadsföring smälter allt mer samman. Vår systersajt CMO har tittat närmare på de viktigaste tekniktrenderna under nästa år för marknadscheferna – och de tre viktigaste trenderna är: Mobilitet, dataanalys och AI.

Enligt kundvårdsjätten Salesforce så kommer AI som används av marknadsförare att växa med mer än 50 procent under de närmaste två åren. Just när det gäller att individanpassa erbjudanden så väntas AI spela en nyckelroll. Med hjälp av de här teknikerna kan marknadsavdelningarna strömlinjeforma marknadsföringen så att den når fram till rätt mottagare. AI och maskininlärning kan bli ett viktigt verktyg just för att förstå vad konsumenter gillar och ogillar, och vilka erbjudanden som ska riktas till vilka kunder.

Därutöver bör marknadscheferna hålla ett öga på vad som händer inom blockkedjetekniken. Den kanske inte är tillräckligt mogen för att använda i praktiken än, men med tiden har den potential att bli ett viktigt verktyg också på marknadsavdelningarna. Och även om det kanske mest är CIO:n på företagen som grubblar över hur blockkedjan bäst kan användas så skadar det inte att marknadschefen har koll. I framtiden kan den här tekniken vara central.