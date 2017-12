Tidigare i veckan körde vi ut årets stora lönelista med 165 branschprofiler. I år har vi delat upp listan i två delar, och nu är det dags för del två där vi lyfter fram 35 av de mest namnkunniga cio:erna.

Eftersom it-chefsskapet är en roll i ständig förändring är det inte bara renodlade cio:er på listan, utan vi har även med cdo:er och cto:er.

– Utan it stannar varje verksamhet i dag. I takt med att it flyttar fram positionerna, från stödsystem och back office, till affärs- och kundnära tillämpningar som möter slutkunden, i så gott som varje bransch blir rollen viktig, oavsett vad man väljer att kalla den. Och oavsett om man pratar om it, tech eller digitalisering, säger Alexandra Heymowska, chefredaktör på CIO Sweden om deras betydelse för företagens utveckling.

