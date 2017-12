Systemintegratören Shibuya köper Morex, en systemintegratör som främst riktat in sig på lagring och backup. Med Morex sju medarbetare ombprd har Shibuya nu 30 anställda.

– Vi är redan starka inom den finansiella sektorn och med MER Consulting i koncernen kan vi skapa ett ännu högre värde för våra kunder och ta oss an fler specialiserade åtaganden framöver. Digitaliseringen inom finanssektorn accelererar snabbt och kraven från myndigheter, företag och konsumenter ändras hela tiden. Efterfrågan på nya och snabba digitala tjänster ökar i samma takt som konkurrensen hårdnar och tillsammans med MER Consulting kommer vi nu att kunna erbjuda en fullödig leverans på området, säger Bo Lindström, styrelseordförande i CAG-koncernen.

Självklart är initiativet även ett sätt för Tieto att jaga nya utvecklare. Planen är att deltagarna efter utbildningen ska få en tillsvidareanställning via Academic Work, där man har ett garanterat konsultuppdrag hos Tieto. Ett år senare är ambitionen sedan att konsulterna rekryteras av Tieto.

– Ett av de första företagsspecifika programmen vi diskuterade var just ett cobolprogram för en av de största finansaktörerna i Norden. Den diskussionen gick visserligen inte i mål, men den fick oss att inse hur stort behovet var på marknaden. Så att nu få chansen att bygga vidare på det arbetet och starta vårt första cobolprogram tillsammans med Tieto känns otroligt spännande. Nu fokuserar vi på att ta fram en riktigt vass utbildning och rekrytera de bästa framtida cobolutvecklarna, säger Micael Holmström, vd på Academy.

– Stora delar av Sveriges samhällskritiska infrastruktur vilar på Cobol och eftersom det rör sig om väldigt komplexa system kommer de att fortsätta utvecklas i detta programmeringsspråk även under överskådlig tid framöver. Kompetensbehovet inom området ökar starkt, både hos Tieto och i branschen och vi ser stora möjligheter för de som vill bli en del av den nya generationens Cobol-utvecklare, säger Daniel Johansson, konsultchef inom bank och försäkring på Tieto.

Att det råder stor efterfrågan på arbetskraft inom it, och att kodningskunskaper har blivit högvaluta på arbetsmarknaden har knappast gått någon förbi. Det gäller inte minst programmeringsspråket cobol, som är vanligt inom bank och försäkring, och där många utvecklare nu närmar sig eller har passerat pensionsåldern.

– Förvärvet av Gemalto är en nyckel milstolpe i genomförandet av Thales strategi, konstaterar Patrice Caine, vd på Thales.

200 nya landstingsmiljoner till Atea

Atea har varit strategisk partner och leverantör av it som tjänst till Västra Götalandsregionen, VGR, under de tre senaste åren. Nu förlängs avtalet i ytterligare två år och det beräknade värdet på affären uppgår till cirka 200 miljoner kronor. Ateas Göteborgskontor räknar med att affären kommer medföra nyanställningar. Planen är att stärka den västliga verksamheten med 50-60 personer under 2018.

Avtalet innehåller bland annat rådgivning, leverans av datorer, bildskärmar, plattor och arbetsplats som tjänst till VGR:s 55 000 anställda.

– Att Västra Götalandsregionen, som är en av våra viktigaste och största kunder, valde att förlänga sitt klientavtal med oss är vi givetvis är mycket glada för. Vi har haft ett tätt och framgångsrikt samarbete under de tre senaste åren. När en av Sveriges största arbetsgivare visar oss fortsatt förtroendet att vidareutveckla klientaffären är det ett tydligt kvitto på att vårt samarbete fungerat väl, säger Peter Falk, som är regionchef för Atea Väst.

Datscha vill utvecklas i Luleå

Datscha, som levererar mjukvara för information och analys av kommersiella fastigheter, har beslutat att förlägga sin nya utvecklingshubb till Luleå. I första omgången ska tio programmerare anställas och rekryteringsarbetet inleds omgående.

– Vi har så otroligt många spännande idéer på nya funktioner och dataset som vi vill lägga till vår tjänst i Sverige, Storbritannien, Finland och vill därför skapa ett nytt och världsledande utvecklingscenter. Vi tror att Luleå blir en perfekt hubb för oss då det finns många etablerade mjukvarubolag där samt tillgång till flöde av nya utvecklare från universitet och högskolor, säger Jacob Philipson, vd på Datscha.

PTC plm:ar hos Clas Ohlson

Clas Ohlson ska implementera teknikbolaget PTC:s plm-lösing för detaljhandeln för att hantera produktutveckling av alla produktkategorier och förbättra samarbetet mellan sina kontor i Sverige och externa leverantörer. Totalt handlar det om över 220 butiker och e-handel på fem marknader: Finland, Tyskland, Norge, Sverige och Storbritannien.

– Efter att ha utfört en djupgående global utvärdering fann vi PTC:s branschkunskap och omfattande lösning som passar bäst för vår verksamhet. Vi är övertygade om att PTC Flex PLM kommer att hjälpa oss att hantera vår ständigt växande komplexa produktportfölj, förbättra det globala samarbetet och minska ledtiderna för att stödja vår nästa tillväxtfas, säger Tony Dahlström, inköpschef, Clas Ohlson.

IT Gården bär frukt

Sydgrönt, som distribuerar svenskproducerad frukt och grönsaker, har genom ett upphandlingsförfarande valt att inleda ett samarbete med skånska IT Gården. Lokal tillgänglig support var en avgörande faktor till att valet föll på IT Gården.

– Vi var ute efter en lösningsorienterad, proaktiv it-leverantör med en lokal tillgänglig support som är bemannad alla årets dagar. Detta då Sydgrönts verksamhet är beroende av att aldrig stå stilla, säger Gunilla Nilsson, ekonomiansvarig på Sydgrönt.

– Sydgrönt arbetar aktivt för sina producenters välbefinnande genom smarta logistiklösningar med grön omtanke. Detta stämmer överens med IT Gårdens arbete med att arbeta proaktivt och lösningsorienterat gentemot våra kunder. Dessutom delar vi Sydgrönts syn på ett systematiskt miljöarbete med energieffektiva produkter och lösningar. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete tillsammans, säger Johan Henckel, vd på IT Gården.

Mer kundservice för Pulsen

Pulsen Production har tecknat ett nytt it-driftavtal som innebär att man blir strategisk partner till Releasy, ett bolag som jobbar med kundservice och försäljning. Under de senaste två åren har bolagets omsättning mer än fördubblats och antalet medarbetare har under året ökat från cirka 700 till cirka 1 000.

– Releasys kärnverksamhet handlar om att hantera kontakter med våra uppdragsgivares slutkunder och är helt beroende av en tillgänglig it-miljö. Enkelt uttryckt får driftstörningar inte förekomma. I Pulsen Production har vi nu en mycket kompetent och erfaren partner med kapacitet att matcha kraven på tillgängliga it-system samtidigt som vi får den flexibilitet vår verksamhet och tillväxt kräver, kommenterar Releasys vd Johan Frodell det förlängda åtagandet för Pulsen Production.