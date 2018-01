Tietos tidigare Sverigechef Per Johanson lämnade den finska konsultjätten i höstas. Men redan den 15 januari är han tillbaka igen. Nu som Nordenchef på en annan konsultjätte, danska KMD.



– Jag har övervägt många alternativ. Jag bor ju i Skåne och har pendlat till Stockholm och har haft en ambition om att ändra den situationen. Efter nio år på Tieto i många olika roller var det dags att göra något annat, säger han och ser fram emot att istället för Stockholm ha sin bas i Ballerup utanför Köpenhamn.



– KMD är Danmarks största it-tjänstebolag. De har en roll som Tieto i Finland eller Evry i Norge, där man inte minst är tunga inom offentlig sektor.



KMD-koncernens årsomsättning ligger runt 5 miljarder danska kronor och totalt har man cirka 3 500 anställda. Den absolut största delen av verksamheten sker hemma i Danmark, men nu vill bolaget i högre grad än tidigare ut och slåss om det nordiska konsultherraväldet.



– Man har varit tydliga att KMD ska bli en nordisk aktör och det ska i huvudsak ske genom att växa inom den mjukvarubaserade affären. Här har man köpt på sig ett antal bolag, bland annat Banqsoft i Norge och Edlund i Danmark. De bolagen är basen i den finansiella portföljen, och jag ska jobba med att utveckla de bolagen för att få dem att expandera i Norden, säger Per Johanson.



Banqsoft har redan ett kontor i Stockholm, som kommer att vara bas för KMD:s svenska äventyr. Och för Per Johanson innebär den nya rollen också att han blir arbetande styrelseordförande i just Banqsoft, som vid senaste årsbokslutet hade 54 anställda i Sverige. Totalt har man 200 medarbetare fördelade på kontoren i Norge, Sverige, Finland och Polen.



Men även danska Edlund kommer att vara en viktig del i den nordiska satsningen, även om det bolaget främst finns i Danmark och Norge idag.



– Båda ska etableras i Sverige inom rimlig tid, och vi kommer att hålla ögonen öppna efter fler förvärv, säger Per Johanson.

Är det främst fler mjukvarubolag ni är på jakt efter?

– Framför allt mjukvarubolag, men det kan även bli annat. Det är inte alltid lätt att definiera det så enkelt. Det gäller att det är ett bolag som passar bra ihop med det övriga.