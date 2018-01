Digitalt förtroende har aldrig varit viktigare, men blir allt lägre. I en undersökning som IBM genomförde i februari 2017, The trust factor in the cognitive era, framkommer att en minoritet av de nästan 21 000 svarande från 42 länder över världen över känner sig trygga med exempelvis hur deras kommunikationsleverantörer hanterar deras personuppgifter. Ett förtroende som avsevärt försämrats under de senaste tre åren, ofta ackompanjerat av medialt uppmärksammade dataintrång och databrott.

25 maj 2018 träder, som få lär ha missat, de nya gemensamma reglerna för personuppgiftsbehandling i kraft i EU, GDPR. Reglerna, går bland annat ut på att bolag, myndigheter och andra organisationer som samlar in personuppgifter måste ha godkännande från varje individ för att få använda informationen. Och endast de nödvändigaste uppgifterna som behövs i verksamheten får sparas. På många sätt går regelverket helt i takt med hur vi som individer förväntar oss att verksamheter hanterar våra persondata.

Läs också: Gammaldags budgettänk hotar innovation i molnet

Konsumenter skeptiska

I undersökningen rapporterar 38 procent av de svarande att de regelbundet upplever att deras data används för något som de inte var med på eller som de inte godkänt. 22 procent indikerar att detta händer ofta eller mycket ofta. Endast 12 procent uppger att de aldrig hade upplevt något sådant.

Transparens när det gäller hur personuppgifter används och av vem är viktig för att få kundernas förtroende.

Med det bristande förtroendet från användare och konsumenter, i kombinationen med de hårdare kraven på hantering av personuppgifter ställer sig nog många bolag och myndigheter frågan hur de ska göra för att tillgodose kraven och förväntningarna från alla parter.