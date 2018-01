Att riskkapitalbolaget EQT har fått smak på it-bolag har vi skrivit förut. Idag presenterade man sin senaste investering, köpet av det Alingsåsbaserade driftbolaget Candidator. Genom fonden EQT Mid Market Europé köps bolaget loss från tidigare ägare, investeringsbolaget Sobro och andra minoritetsägare.

Hur mycket prislappen ligger på har parterna valt att inte offentliggöra. Planen är att Candidator ska fortsätta utvecklas, både organiskt och genom ytterligare förvärv.

– För oss är det en stor dag idag. Vi har vuxit väldigt snabbt, och med EQT i ryggen kommer vi att kunna växa ännu mer, säger Candidators vd Johan de Verdier.

Candidator har idag 310 anställda och omsättningen landade runt 450 miljoner kronor under 2017. Under de senaste åren har några bolag köpts in, och Johan de Verdier är tydlig med att det kommer fler förvärv.

– Vi har gjort en del förvärv tidigare. Med EQT i ryggen blir det en helt annan sak. Sobro har varit en fantastisk ägarpartner till oss i fyra år, men om vi ska ta lite större kliv är det fantastiskt att ha EQT i ryggen. Vi kan inte ha en bättre ägare. Nu blir det möjligt för oss att fortsätta utveckla vår plattform. Stödet från EQT innebär nya förutsättningar för oss att skapa en ledande nordisk it-driftgrupp, säger han.

Johan Dettel, EQT.

För EQT har blickarna mot it-branschen som sagt blivit allt mer lystna, och nu var det alltså dags att slå till igen.