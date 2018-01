– För många i teknikbranschen är ”blockchain” och ”kryptovalutor” heta buzzwords, men för fotografer som länge kämpat med att få kontroll över sina bilder och hur de används, så är dessa buzzwords nycklar för att lösa vad som tidigare känts som ett olösbart problem, säger Kodaks vd Jeff Clarke i pressmeddelandet.

Under CES i Las Vegas presenterade Kodak också detaljerade planer på egna enheter för att gräva bitcoin, en verksamhet som ska gå under namnet Kodak Kashminer. Det skriver bland annat BBC. Här ska kunder betala för att hyra kapacitet för att bryta bitcoin.

Det här senare möttes dock av skepsis minst sagt från en del besökare. Den amerikanska teknikskribenten, Chris Hoffman, tidigare bland annat på PC World, kommenterar det här på Twitter i mindre entusiastiskt ordalag:

Kodak is selling a Bitcoin miner where you pay for a two year contract and “make a profit”. (*at current prices, Kodak gets half of all bitcoin you produce.) This is the dumbest shit I’ve ever seen at CES. pic.twitter.com/rbzECVEMn7