– Vår studie avslöjar en paradox, säger Nikolaos Korfiatis på Norwich Business School vid University of East Anglia, i ett pressmeddelande.

Samtidigt som det blir allt mer populärt att handla från mobilen så är det också fler som avbryter sina köp i mobila enheter än som avbryter köp på datorn. Det visar en studie som forskare på det brittiska universitetet University of East Anglia gjort.

– Ändå handlar det om en stor möjlighet för e-handlarna. Företag lägger stora pengar på sådant som ”betala per klick”-annonsering för att få kunderna till onlinebutikerna. Men om kunderna kommer in via mobilappar och sedan inte slutför köpen så förlorar de stora pengar.

Samtidigt visar forskarna att de kunder som är nöjda med processen för att välja oftare genomför köpen. Och det innebär att appens design spelar stor roll.

Effektiv kategorisering och filtermöjligheter är ett sätt att göra upplevelsen mindre rörig så att konsumenterna hittar varorna enklare. Andra strategier som kan få kunden att ta steget och verkligen handla är att skapa tydliga specialerbjudanden.

