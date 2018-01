Hur kan IDG Connect Nordics hjälpa er med era ABM-planer?

Om oss på IDG Connect

ABM är alltså en marknasföringsstrategi med fokus på ett bestämt antal konton. IDG Connect Nordics kan genom våra exklusiva förstahandsköp, 1st Party Data, våra läsardatabaser och mediakanaler, segmentera och exekvera sofistikerade marknadsföringsprogram där vi erbjuder allt från ren varumärkesexponering till djupintervjuer och undersökningar mot de konton du önskar få kartlagda för ett framgångsrikt försäljningsarbete.IDG Connect is the demand generation division of International Data Group (IDG), the world’s largest technology media company. Established in 2006, it utilizes access to 44 million business decision makers’ details to unite technology marketers with relevant targets from 147 countries around the world.Committed to engaging a disparate global IT audience with truly localized messaging, IDG Connect also publishes market specific thought leadership papers on behalf of its clients, and produces research for B2B marketers worldwide.For more information visit: www.idgconnect.com or www.whitepaper.se Business Unit Manager, IDG Connect NordicsE: dario@idg.se | M: +46 73 325 18 50