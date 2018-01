Under de senaste åren har IBM successivt trimmat sin personalstyrka, och 2018 ser inte ut att bli något undantag. Tvärtom ser det ut som att man nu ska storstäda i organisationen. The Register skriver att man har plockat in extern hjälp i form av konsultföretaget Bain & Company som ska vända på stenar och se över organisationen för att sänka kostnaderna och öka produktiviteten.

Och det är framför allt Global Technology Services-divisionen som är satt under lupp. GTS, som främst jobbar med hårdvara och tjänster inom infrastruktur, har 103 000 anställda globalt, och enligt Bains dokumentation som The Register tagit del av ska 30 procent, eller 30 900 personer beröras av de tilltänkta åtgärderna.

