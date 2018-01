När Stockholms stad avslutade sin upphandling av it-service för skolan i slutet av 2016 föll valet på Fujitsu. Men upphandlingen överklagades av HCL som är it-leverantör till Stockholmsskolorna i dag.

Och det har varit en krånglig process där Fujitsu varit i blåsväder.

HCL pekade på att Fujitsu inte uppfyllt alla krav – bland annat hade ett antal interna dokument på engelska bifogats trots att anbudsspråket skulle vara svenska.

Men trots att både Förvaltningsrätten och Kammarrätten gav HCL rätt i att Fujitsu missat formalian så avvisades HCL:s överklagan med hänvisning till att HCL inte kan sägas ha lidit skada. För även om Fujitsu inte borde gått vidare hade HCL ändå inte tagit hem affären utan det hade i stället CSC som placerade sig på andra plats i upphandlingen slog båda domstolarna fast.

CSC lämnade inte in någon överklagan från början men har kommit in senare som part och just nu har de begärt prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen även om det fortfarande är oklart om den bifalls eller inte.

Läs också: Klart: Tieto snuvar Evry på miljardavtalet i Stockholm

Trots det har Stockholm tagit beslutet att gå vidare och teckna avtal med Fujitsu.

– Kammarrätten hävde inhibitionsbeslutet som hindrade oss från att teckna avtal så då har vi gjort bedömningen att vi nu tar det här steget för att säkerställa att vi har en leverans till våra verksamheter, säger Johanna Engman, tillförordnad cio i Stockholms stad.