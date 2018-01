Ett av de hetaste områdena för it-jättarna är olika meddelandetjänster för företag. Microsoft släppte under fjolåret sin Slackutmanare Teams. Facebook har Workplace, en företagsversion av det sociala nätverket.

Och Facebook-ägda Whatsapp släppte så sent som förra veckan sin företagsapplikation Whatsapp Business.

Nu ska också Apple ge sig in i det här getingboet med en ny funktion i Imessage, som ska göra det möjligt för konsumenter att chatta direkt med företag genom den här meddelandeplattformen. De ska också kunna göra betalningar via Apple Pay och boka in möten.