I stället för att ta bilen till ett köpcentrum klickar många amerikaner i stället in sig på nätets stora köpcentrum Amazon. E-handelsjätten har etablerat sig inte bara som försäljare utan också som e-handelsplattform och enligt amerikanska e-handelsanalysföretaget One Click Retail gick 44 procent av all onlineförsäljning i USA förra året via Amazon.

Och det handlar inte bara om att små aktörer vill få tillgång till Amazons ekosystem – även företag som Ikea säljer via Amazon. Ännu är Amazon inte på plats i Sverige men ryktena om att det är på gång snurrar för fullt.

Jonas Arnberg, vd på HUI Research, sa nyligen till CS att han tycker att svenska företag ska sätta sig in i vad det innebär att finnas på de nya typer av plattformar som de utländska aktörerna erbjuder och åtminstone våga testa med delar av sitt sortiment.

Han konstaterar också att majoriteten av alla i USA som ska handla på nätet börjar sin köpresa på Amazon.

– Så finns du inte där riskerar du att gå miste om en stor mängd potentiella kunder, säger han.