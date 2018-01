Men dessutom har vi sedan årsskiftet fått en lag om det nya brottet olaga integritetsintrång, en lag som i debatten riktat in sig just på hämndporr. Lagen gör det förbjudet att sprida ”bilder eller annan uppgift om någons sexualliv”, och en sådan uppgift är en uppgift även om den är falsk, som i detta fall.

Den nya lagen har inte heller någon åtalsbegränsning, vilket innebär att en åklagare till skillnad från när det gäller förtal är skyldig är driva fallet.

Läs också: Vakna, branschen! Tech är på väg att bli ett skällsord

Sannolikt är Pandoras ask dessvärre redan öppnad. Även om olaga integritetsintrång kan ge fängelse i upp till fyra år lär oss alla erfarenheter att teknik som finns kommer att användas.

Och då har vi inte ens börjat prata om andra situationer än fejkad porr.

FakeApp är garanterat bara ett raden av allt mer sofistikerade verktyg. För den som vill betala har både Google och AWS grundverktygen och GPU:erna som krävs i sina molntjänster för att fejka snabbare och i större skala. Kombinera det med en app för att fejka röster – både Adobe och företaget Lyrebird har visat upp sådana – och du har alla möjligheter att med AI och maskininlärning modifiera och fejka sådant som vi oftast tog som verklighet förut.

Nicolas Cage ersätter Andy Samberg i Saturday Night Live.

Fejkporrskaparna på Reddit tog en kort paus i veckan för att rikta in all sin kraft på ett mer harmlöst objekt: att klippa in kultskådisen Nicolas Cages ansikte i allehanda filmer. Några fler exempel – de enda exemplen i genren som går att visa i professionella sammanhang – ser du under artikeln.

Harmlöst, som sagt, och ganska roligt. Det är svårt att inte imponeras av vad tekniken åstadkommer (porrvarianterna är föga förvånande mer ambitiöst utförda än Cage-klippen), och detta i händerna på vanliga snubbar på Reddit.

Men vad händer när det ofrånkomligen börjar spridas videor på makthavare i prekära men fejkade situationer, på falska uttalanden från politiker, eller rentav på falska gärningsmän i terrordåd eller grova brott? När det är statsstödda aktörer som börjar använda tekniken? När AI och maskininlärning används för att ta den politiska desinformationen och Fake News-debatten till nya höjder?

Det kommer ställa nya krav på både medborgare, politiker och teknikleverantörer, och det är nog bäst att vi börjar prata om det redan nu.

Nicolas Cage ersätter Harrison Ford som Indiana Jones.

Nicolas Cage ersätter Amy Adams i Batman vs Superman.

En sammanställning av fler Nicolas Cage-fakes av blandad kvalitet.