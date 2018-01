Det är glada dagar för processortillverkarna. I toppen händer det grejor. Samsung passerade under 2017 Intel som världens största chipptillverkare. Intel behöver dock inte vara alltför oroliga – företagets försäljning under året ökade med sex procent (Samsung ökade dock komponentförsäljningen under helåret med 45 procent).

Och därunder har den ständiga utmanaren AMD vänt sin negativa trend och ökade försäljningen med 25 procent under fjolåret.

Det här innebär en omsättning på 5,33 miljarder dollar.

Samtidigt har de vänt till vinst. Rörelsevinsten landade på 204 miljoner dollar att jämföra med fjolårets förlust på 372 miljoner.