Gårdagens it-haveri på Skatteverket ser nu ut att vara över. Men det var knappast något som gick obemärkt förbi. Dels påverkades alla som skulle lämna in uppgifter för rot- och rutarbeten utförda under 2017 samt företag som skulle lämna in kontrolluppgifter i sin deklaration. Den fristen har dock skjutits upp till 5 februari, så den delen torde vara under kontroll.

Vad som däremot är desto allvarligare är hur sårbart Skatteverkets it-system är. När den ena datahallen behövde stängas ner fungerade inte heller reservvarianten.

Skatteverkets it-chef Jan Zetterdahl säger så här om vad som hände under gårdagen:

– Vi fick göra en akut nedstängning av en datahall. Det var ett kylsystem som slutade att fungera. Det gör att det blir för varmt och då blir det en del komplikationer kopplat till det, säger han.

Skatteverket har en speglad datahall, och det var kanske här det verkliga, och det allvarligaste, problemet visade sig. Exakt vad som gick fel i reservhallen vill Jan Zetterdahl inte gå in på, men det kommer naturligtvis att vara prioriterat framöver att lösa de problem som finns.

– Hallarna är dubblerade. Men det fungerade inte fullt ut. Det får vi utreda nu, för det ska inte kunna hända, det som hände. Men ibland fallerar även den bästa tekniken, säger han.

Skatteverket har 10 500 anställda och Kronofogden, som använder samma system, har runt 2 300 anställda. Totalt var det alltså knappt 13 000 personer som fick en minst sagt stukad arbetsonsdag.