Allt fler företag funderar på IoT-satsningar. Tekniken mognar och standarder för att koppla samman olika komponenter växer fram. Och IoT ses som en kommande stark trend. Men det finns ännu ingen given form för hur IoT-projekt ska se ut.

Frågorna är många, till att börja med vem som ska ta ansvar för att driva ett IoT-projekt. Krävs det att kunden tar ett helhetsgrepp och styr skutan? Eller kan man lägga ut projektet på en ”totalentreprenör”?

Ska man köpa all mjukvara, all hårdvara (traditionella datorer, nätverksutrustning, sensorer och liknande), alla tjänster (som arkitekturdesign, utveckling och konfiguration), samt den tekniska support som krävs under drift (inklusive fälttekniker) från en leverantör?

Jayraj Nair, IoT-chef på Wipro.

Jayraj Nair som är IoT-chef på den indiska konsultjätten Wipro har kanske inte ambitionen att vara enda leverantör i IoT-projekt, men i alla fall att vara inblandad i så stor del av projekten som möjligt. Man kan sammanfatta hans beskrivning av hur det faktiskt ser ut i IoT-projekt i dag med att det ser olika ut för alla aspekter, i olika projekt.

– Kunderna köper inte allt som behövs för ett IoT-projekt från en enda leverantör. Det ser olika ut i varje projekt. Ibland har vi en ledande roll och har underleverantörer. Ibland är vi underleverantör, förklarar Jayraj Nair.

Han framhäver dock en stor bredd som en fördel för Wipro, så ambitionen att bli en totalleverantör finns definitivt.

Det är inte bara strukturen vad gäller leverantörer av produkter och tjänster som skiljer sig åt mellan IoT-projekt. Även syftena med projekten varierar. Ibland ligger fokus på att få till en grundläggande hantering av data som genereras av IoT-enheter, ibland är man mer intresserade av att snabbt bygga avancerade analyslösningar.

– Men hög datakvalitet bör alltid vara prioriterat, säger Jayraj Nair.