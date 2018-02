HP Partner of the Year , med motiveringen att ”ett snabbt ögonkast i excelarket räcker och vi kan enkelt konstatera att vårt partnersamarbete firar nya framgångar. Då talar vi inte bara om affärernas storlek, vi talar också om en ansenlig tillväxt”.

Hewlett Packard Enterprise Partner of the Year, där motiveringen bland annat bjuder på ”Stora it-affärer är komplexa. Det räcker inte med en djup förståelse för kundens utmaningar, ofta krävs ett delat risktagande kopplat till lösningens effekter. Kundnyttan blir ett villkor. Mot denna bakgrund är det lätt att förstå betydelsen av en lång och trogen partnerrelation”

Men det fanns som sagt fler vinnare än Atea.

HP Growth tillföll alltså skolspecialisten Lin Education. ”Årets vinnare har varit en tillväxtmotor under flera år har nu ledartröjan inom ett av HP:s viktigaste fokusområden. I nära samarbete med våra slutkundsäljare har man tagit affärerna från insikt till avslut och resultaten har inte låtit vänta på sig”, framkommer det från motiveringen.

Office IT-Partners dubbel utgörs av

HP Strategic Deal, eftersom ”denna partner kommunicerar på alla nivåer. Man är lika trygg i den operativa dialogen kring ett specifikt problem som man är när man pratar strategi och affärsutveckling med en ledningsgrupp. Dessutom ser man till att synas ordentligt på sociala medier. HP hyllar en mångfacetterad företagsfamilj”.

Hewlett Packard Enterprise Growth. ”Vad händer när man tar ett tydligt ägandeskap, om man brinner för att göra hybrid it enkelt, om man låter kunderna själva välja om de vill äga eller konsumera it, om man till och med erbjuder nät som tjänst och om man genomför kundresor till HPE Discover i London och Aruba Atmosphere i Paris? Kanske får man samma tillväxt som årets vinnare”, lyder HPE:s hyllning av Office IT-Partner.

Advania kammade också hem en dubbel, förr innovation och som operatör. Så här motiveras deras myror:

Hewlett Packard Enterprise Innovation partner of the year. En kategori som inte bara hade ett långt namn, motiveringen matchade på följande sätt: ”En partner som inte nöjer sig med det som finns på hyllan, ständigt beredd att utveckla unika lösningar som kunderna behöver. Vi ser en vilja av stål kombinerat med smidigheten hos en panter och en ständig strävan att förenkla. Belöningen är nöjda kunder som forskare, bil- och flygtillverkare som nu har möjlighet att göra avancerade beräkningar i en internationell as a service-tjänst”.

Hewlett Packard Enterprise Service Provider. “En vinnare som tidigt förstod signalerna på marknaden och bestämde sig för att ta en ledarposition inom sourcing. Förmågan att ta kunddialogen hela vägen och utveckla kreativa lösningar har skapat stora framgångar under året. HPE hyllar ett partnerskap som under året resulterat i flera nya affärer, bland annat inom PRSP-programmet. Engagemanget sträcker sig även utanför Sveriges gränser, genom engagemanget i Cloud28+”.