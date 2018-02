Den här gruppen går under namnet Center for Humane Technology och larmar över negativa effekter av sociala nätverk och smartphone-användande hos yngre människor.

Tillsammans med den icke-vinstdrivande organisationen Common Sense Media (som syftar till att genom utbildning och information främja teknik och media som är säker för barn) ska gruppen genomföra en informationskampanj mot teknikberoende riktad till 55 000 allmänna skolor i USA. Men gruppen planerar att växa och även börja med lobbying gentemot lagstiftarna för att begränsa de stora it-företagens makt, skriver New York Times.

Kampanjen går under namnet ”The Truth About Tech” och kommer bland annat att finansieras genom sju miljoner dollar från Common Sense samt pengar som samlats in av Center for Humane Technology.

Därtill sponsras projektet med tv-tid från en del stora tv-bolag.