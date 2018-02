Den nordiska konsultjätten Tieto lämnar ett starkt 2017 bakom sig och inte minst den svenska verksamheten har fått upp rejäl fart under fjolåret.

– 2017 var ett bra år för Tieto, och ett extra bra år för Tieto i Sverige. Vi har god lönsamhet och högre tillväxt än marknaden generellt. Det glädjer oss, säger den relativt nytillträdde Sverigechefen Håkan Dahlström.

Han säger att svenska Tieto växte med 8 procent under året, och med 9 procent under fjärde kvartalet. Tittar man på hela koncernen var tillväxten 3 procent under helåret och 2 procent under kvartalet. Helårsvinsten landade på knappt 1,6 miljarder kronor, med en vinstmarginal på 10,5 procent. Någon specifik omsättnings- eller vinstsiffra för Sverige bjuder rapporten dock inte på.

– Det har framför allt varit särskilt starkt inom våra industrispecifika lösningar, där vi har haft bra uppmärksamhet för våra skräddarsydda lösningar, säger Håkan Dahlström om vad som ligger bakom de svenska tillväxtsiffrorna.

Är det några särskilda sektorer som sticker ut lite extra?

– Det har varit bra resultat i många sektorer, men energisektorn sticker ut. Där har vi haft över 20 procents tillväxt. Även offentlig sektor visar ett tvåsiffrigt tillväxttal. Men vi ser att alla delar bidrar på ett positivt sätt. Konsulttjänsterna har också varit en drivande faktor för tillväxten, så vi ser fram emot 2018 där vi hoppas göra ännu mer.

Och just när det gäller konsulttjänster har Tieto gjort sitt starkaste avtryck på den svenska marknaden under fjolåret, när man köpte Avega Group. Och inför det nya året ska den nya organisationen vara helt på plats.

– Nu har vi slutfört förvärvet och har fått 350 nya kollegor och arbetskamrater i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är dessutom områden där det är extra svårt att rekrytera så det ger oss tillförsikt.