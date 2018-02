1. Generella lagregler måste beaktas. Även om det än så länge saknas blockchain-specifika lagregler så finns det generella lagregler som måste beaktas. Konsumentlagstiftning är ett självklart exempel. Regler om penningtvätt är ett annat. Av alla de relevanta regelverken vill jag dock specifikt lyfta fram ett, nämligen dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsförordningen, GDPR, börjar tillämpas den 25 maj i år och i den mån personuppgifter behandlas i blockkedjan måste GDPR följas. I många delar är det okomplicerat. Men skyldigheten enligt GDPR att vid olika tillfällen radera personuppgifter – rätten att bli glömd – utgör utan tvekan en utmaning för en teknik som delvis bygger på principen att ingenting får glömmas. Vidare finns oklara frågor om vem eller vilka i blockkedjan som egentligen har skyldigheter enligt GDPR, vilket behöver klargöras. I många fall kommer kanske samtliga som deltar i blockkedjan att anses vara så kallade personuppgiftsansvariga, vilket innebär att det måste finnas tydliga regler mellan dem om hur ansvaret för att uppfylla de registrerades rättigheter ska uppfyllas. En blockkedja som byggs utan att beakta dessa regler kommer inte att kunna verka utan att drabbas av sanktioner.

2. Fastställ vem som äger datan. Det är viktig att utreda och reglera vem, om någon, som äger eller juridiskt kontrollerar blockkedjan och datat i den. Datat i en blockkedja kan ha mycket stort kommersiellt värde. Men det är ett faktum att det till stor del saknas regler om äganderätt till data. Många tror sig felaktigt ”äga” ”sin” data. Så vems är egentligen informationen i blockkedjan? Får alla som har tillgång till informationen använda den fritt? Detta är viktiga frågor som inte har självklara juridiska svar.

Ägandet av själva blockkedjan är också centralt; inte minst som en del av vitsen med till exempel bitcoin är att ingen äger den och alltså har makten över den. Hur skapa något som ingen äger? Och om man nu vill äga blockkedjan, hur uppnår man det? Återigen fundamentala juridiska frågor som inte alltid har självklara svar.

3. Spelreglerna måste bygga på gemensamma intressen. Kontrakt är centrala för blockkedjans framgång: både när blockkedjor skapas och organiseras och för transaktionerna som sker i blockkedjan.

Här talas ofta om så kallade smarta kontrakt, vilket handlar om transaktionerna i blockkedjan. Eftersom det låter nytt och intressant med smarta kontrakt verkar man lätt glömma att det första kontraktet ofta handlar om blockkedjan som sådan. En sådan kan ju sättas upp till exempel i konsortier av företag, vilka då måste sinsemellan komma överens om spelreglerna för blockkedjan, eller av ett företag som sedan via kontrakt låter andra ansluta. Och blockkedjan kan inte lösa problemet att skapa dessa spelregler, den kan bara implementera dem.

Därför måste kontraktsparterna hitta sätt att skapa spelregler som ger alla involverade kontinuerligt samstämmiga intressen i skapandet och upprätthållandet av blockkedjan. Graden av samstämmiga intressen mellan parterna kommer som sagt att ha direkt påverkan på hur framgångsrik blockkedjan blir. Detta är något som traditionella kontrakt ofta är dåliga på, eftersom de snarare fokusera på att hantera risken för att parterna ska agera opportunistiskt istället för att undvika ett opportunistiskt beteende från början. I mer komplexa strukturer behöver parterna därför överväga att arbeta med relationsbaserade kontrakt, som syftar till att skapa just samstämmiga intressen från grunden.

Men sedan måste förstås de kontrakt som reglerar transaktioner i blockkedjan hanteras. Det är här de smarta kontrakten kommer in. Ett smart kontrakt kan beskrivas som ett kontrakt där vissa av de handlingar eller utbyten som regleras i kontraktet sker automatiskt om vissa i kontraktet angivna förutsättningar är uppfyllda. Ett exempel kan vara att köpeskillingen för en fastighet betalas ut automatiskt när lagfarten är registrerad. De automatiska skeendena kodas in i blockkedjan. Men här visar sig begränsningarna i det smarta kontraktet. För det är främst kontraktsklausuler som kan uttryckas i om- (lagfarten har registrerats) så (betalas köpeskillingen ut)-satser som lämpar sig för automatisering. Klausuler om lagval, om mer generella principer om skäligt agerande med mera lämpar sig mindre bra. Kontrakt som ingås i blockkedjan kommer därför sannolikt att alltid innehålla vissa smarta element och andra element som inte är det, och det är viktigt att tänka igenom vilka klausuler som passar in var.

Detta är några av alla de juridiska aspekter som både ingenjörer, affärsmän och jurister behöver vakna upp till för att den revolutionerande potentialen i blockchain-tekniken ska kunna förverkligas. Det känns oerhört spännande att få vara en del av denna revolution.