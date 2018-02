– Huvudorsakerna är en kombination av en stark tjänsteportfölj, en bra positionering i ekosystemet och en underliggande drivkraft i marknaden att köpa tjänst. Lägg därtill ett växande miljöintresse och ett sent uppvaknande avseende informationssäkerhet och GDPR.

– Det innebär 25 procents tillväxt från 2016 i en marknad där den totala it-marknaden växer med några få procent och där själva hårdvarudelen snarare minskar i omsättning, konstaterar en nöjd Peter Onstrand, vd på 3 Step IT i Sverige och berättar vad som ligger bakom lyftet.

För svenska 3 Step IT har affären vuxit stadigt, från en omsättning på 1,1 miljard kronor 2015, till knappt 1,3 miljarder 2016. I år blev uppsvinget ännu högre och hamnade under 2017 på hela 1,6 miljarder.

En aktör som välkomnar den trenden med öppna armar är finska 3 Step IT, som har fått ett rejält uppsving på den svenska marknaden de senaste åren. Bolagets namn förklaras av att de har just tre delar de jobbar med: finansiering, administration och återtagande av it-produkter.

Branschens as a service-vurm har slagit på bred front de senaste åren. Och nu har trenden att även köpa hårdvara som tjänst tagit fart rejält, och ser knappast ut att mattas av. Tvärtom tittar de flesta stora it-återförsäljarna idag på att paketera it-utrustning som tjänst.

– Vi är generellt sett försiktiga att kommunicera för mycket utåt om våra lönsamhetstal innan årsredovisningen är släppt. Vårt rörelseresultat utvecklar sig i stort på samma sätt som omsättningsutvecklingen år efter år. Den utvecklingen har varit likvärdig även nu med en ebitda-marginal runt 6 procent. Det är begränsade marginaler, men stora volymer och en kostnadsmedvetenhet ger i detta fall en riktigt bra avkastning, säger han.

3 Step IT jobbar med ett stort antal partner inom både outsourcing- och återförsäljarledet, där man tillsammans erbjuder kunderna olika helhetslösningar. Och där har 3 Step IT varit viktig som leasings- och finansieringspartner. Och på frågan om vem eller vad som driver på trenden med tjänstekoncept, om det är 3 Step IT, kunderna eller återförsäljarna, så svarar Peter Onstrand så här:

– Att köpa som tjänst är egentligen en stark underliggande trend i hela samhället just nu. It är dessutom för de flesta organisationer ett komplext område där utvecklingen och kravställningarna snabbt förändras. Det blir enklare då att köpa en komplett tjänst från någon som är specialiserad snarare än att utveckla allt själv, så kundernas efterfrågan driver en stor del av marknaden. Sedan är det självklart så att både vi själva och övriga aktörer på marknaden utvecklar och förfinar tjänster som bidrar till att driva trenden ytterligare, säger han.

Men det är inte bara finansieringsdelen som är bra. Även 3 Step IT:s maskin för återtagande av it-utrustning går på högvarv. Under hösten belönades även bolaget för sitt miljöarbete, med utmärkelsen Sustainability Award, på Leasing Life Conference i Nederländerna.

Och en allt större medvetenhet om miljöfrågorna gjorde att bolagets anläggning 3 Step IT Logistics Centre i småländska Klavreström hade ett rekordår.

– Under 2017 så producerade 3 Step IT hela 400 000 enheter i Norden, varav 220 000 enheter i Sverige. Och här ser vi en fantastiskt stark efterfrågan i marknaden. Helt plötsligt är begrepp som cirkulär ekonomi och återanvändning något som alla större företag har på agendan och med de nya GDPR-reglerna så har dessutom informationssäkerhet i alla dess aspekter också kommit i rampljuset. Numer förstår också fler och fler att även smartphones måste hanteras på ett likvärdigt sätt som man tidigare hanterat pc, säger Peter Onstrand.