Konsultbolaget Tretton37 har anställt Leyla Schreiber som ny regionchef för Stockholm och Borlänge. Hon har hämtats in från rollen som vd på konsultkollegan One Agency.

– Jag är jättetaggad inför utmaningen att lära mig allt om Pulsen, om det vi levererar och om alla härliga medarbetare. Här finns värderingar som stämmer mycket väl in på mina egna, säger Karin Nordström, som kommer att ha en nyinrättad roll på Pulsen Integration, med ett helhetsansvar kring att få den dagliga verksamheten att fungera bra.

Pulsen Integration fortsätter bygga nytt. Nyligen tillträdde John Torgersson som vd för bolaget och den 12 mars kliver Karin Nordström in som operativ chef. Och precis som den nya vd:n har hon också lång erfarenhet från Enfo.

– Syftet med digital transformation är att möjliggöra nya affärsmodeller och effektivisera interna processer. Innovativa projekt riskerar att marginaliseras hos kunderna om man inte hittar sätt att omvandla datahändelser till faktiska utkomster i transaktionssystemen. Med Biswise och SAP-teknologier tar vi det hela vägen från innovativa pilotprojekt ända in till den digitala kärnan, säger Olof Belfrage, som kommer att vara vd på Biswise.

Konsultbolaget Findwise lanserar nu en satsning på SAP. Det kommer att ske under namnet Biswise, som ska jobba med SAP Leonardo, SAP Cloud Platform och S/4HANA. Det nya bolaget ska framför allt fokusera på tillämpningar av IoT, machine learning och blockchain.

Det Lundabaserade bolagets kontor i Stockholm och Borlänge har idag ett 50-tal konsulter.

– Tretton37 har en väldigt tydlig företagskultur med ett starkt fokus på kunskapsdelning och värderingar. Våra höga tillväxtmål är inte satta för sakens skull utan för att kunna öka vår samlade kunskap och på så sätt skapa mer värde för både oss själva och våra kunder. Det synsättet var avgörande när jag tog beslutet att börja här, säger Leyla Schreiber.

– Leyla är en klockren rekrytering för oss. Hon har gedigen erfarenhet från konsultbranschen och känner till marknaden i Stockholm och Borlänge. Dessutom delar hon våra värderingar som bygger på en passion för hantverket och en stark familjeanda. Vi är mycket glada över att Leyla vill vara med att förverkliga vår vision att bygga något stort utan att tumma på kvaliteten någonstans, säger Frank Hennekens, vd på Tretton37.

Paradoxal överlämning

Spelbolaget Paradox storägare Fredrik Wester lämnar vd-rollen och blir istället arbetande styrelseordförande. Ny vd blir istället Ebba Ljungerud, som ansluter från rollen som kommersiell chef på Unibet, men hon har sedan tidigare varit ledamot i Paradox styrelse.

Ebba Ljungerud.

– Mina fyra år i Paradoxstyrelsen har varit mycket lik företagets utveckling under samma period. Tempot har varit snabbt, det har varit utmanande och ibland krävs snabba förändringar, men framför allt det har varit otroligt kul. Paradox är ett fantastiskt företag och jag har haft privilegiet att inte bara arbeta med Fredrik och resten av styrelsen utan också med ledningsgruppen och nyckelpersoner i organisationen. Detta, i kombination med mina erfarenheter av att leda och utveckla snabbväxande företag, gör att jag vill ta Paradox vidare på den planerade resan, säger Ebba Ljungerud.

– En av de viktigaste orsakerna till att vi är idag är att vi har byggt på det vi gör bäst, medan vi har haft modet att utmana oss själva och inte varit rädda för att göra de förändringar som krävs för att företaget ska kunna nästa nivå. Ett viktigt steg är att ha rätt folk i rätt positioner. Ebba har en god förståelse för Paradox och vår kultur, tillsammans med omfattande erfarenhet och kompetens som vi behöver nu, och kanske viktigast, en stark vilja och ambition att fortsätta utveckla företaget. Hon har vårt fulla förtroende efter våra år tillsammans i styrelsen och jag är övertygad om att hon kommer att stärka vårt team här på Paradox enormt, säger säger Fredrik Wester om sitt överlämnande.

Fortnox har klart med ny ordförande

Andreas Kemi föreslås bli ny ordförande i svenska affärssystemföretaget Fortnox. Han beskrivs som en tidigare investerare, styrelseledamot och ordförande i ett antal teknologiföretag med SaaS-baserad affärsmodell, och som expanderats inom den europeiska marknaden och globalt. Det handlar om bolag som Scala, Epicor och UCMS Group. Bland hans nuvarande uppdrag märks styrelseordförande i Tresorit samt investerare i Quinyx.

Fortnox nuvarande ordförande Torbjörn Gunnarsson har meddelat att han inte är tillgänglig för omval. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman 2018.

Byter Clavister mot My FC

Nikolas Georgii,

Nikolas Georgii lämnar säkerhetsföretaget Clavister för ett annat svenskt bolag, My FC, som har ett tydligt miljöfokus i sitt tillverkande av mikrobränsleceller och laddare. Precis som på Clavister väntar marknadsavdelningen, där han kommer att ha titeln senior marketing executive.

– Det känns oerhört spännande att få vara med på den resa My FC har framför sig. Att cleantech är ett av de hetaste teknikområdena just nu kan inte undgått någon. Ett område där My FC befinner sig i utvecklingens absoluta framkant, säger Nikolas Georgii om vad som lockar med det nya uppdraget.

Han blir nya telekomgängets nya partnerman

Jonas Engelin är från och med 12 februari ny chef över Soluno BC:s partnerverksamhet. Telekombolagets ambition är att växa sin partneraffär och skapa bästa möjliga förutsättning för sina cirka 70 partner på den svenska marknaden.

Jonas Engelin kommer närmast från Telavox, där han arbetat med partneraffären sedan 2009. Han har även en bakgrund hos jättar som Telia och Samsung.

Jonas Engelin.

– Soluno gör en spännande resa där vi expanderar både i Sverige och internationellt. Det är också ett bolag jag följt över längre tid, och är imponerad av. Soluno BC har en intressant och unik ställning på den svenska marknaden med sitt operatörsoberoende, en molnväxel med vad jag tycker erbjuder fler unika tjänster än konkurrenterna. Addera därtill en mycket bra partnerverksamhet och företagskultur som känns rätt för mig, säger Jonas Engelin.

– Vi har i Jonas lyckats rekrytera precis rätt profil, Jonas är också en person som vi länge haft ögonen på och som vi vet har rätt driv och kompetens att tillföra. Vi vet också att Jonas har ett gott renommé bland våra återförsäljare, säger vd Mattias Ohde.

Byter Ingram mot Conscia

Ciscopartnern Conscia Netsafe har rekryterat Daniel Björke som ny service manager. Hans uppdrag blir att utveckla processerna för att kvalitetssäkra leveransen av nätverk, datacenter och it-säkerhet. Han har tidigare under sina 20 år i branschen bland annat varit ansvarig för Cisco hos distributören Ingram Micro i sju år.

Daniel Björke.

– Jag har haft ansvaret för Conscia Netsafe under tidigare verksamhet och känner såväl människorna som företaget väl. Kvalitet är oerhört viktigt för mig, och för mig är det vad Conscia Netsafe står för, ett bolag där en certifiering är en filosofi, inte bara en titel. Ett erfaret team av experter som växer snabbt och en spännande miljö att utveckla kunder och processer i, säger han.

– Conscia Netsafe kommer ur konsultvärlden, för oss är det viktigast att skapa de bästa lösningarna för kund, inte att sälja och kunderna vet det. Därför är vi extra glada att kunna rekrytera en erfaren stjärna som Daniel Björke. Här kommer han som ingen annanstans att kunna göra avtryck och skapa kundnytta, säger Conscia Netsafes vd Bengt Lundgren.

Nytt i toppen på Infinigate

Klaus Schlichtherle.

Säkerhetsdistributören Infinigate har utsett Klaus Schlichtherle till ny vd för koncernen. David Martinez, medgrundare och nuvarande vd, kommer istället att ha hand om bolagets geografiska expansion i rollen som som styrelseordförande.

Klaus Schlichtherle, som tar över 1 april, har en bakgrund från Computer 2000, och sedermera Tech Data, där han ansvarade för Tyskland mellan 2005 till 2008. Sedan dess har han haft flera ledande befattningar hos schweiziska Logitech.

– Infinigate är ett starkt växande företag inom it-säkerhetssektorn och jag ser väldigt mycket fram emot att ytterligare expandera och utveckla gruppen, säger Klaus Schlichtherle.