Fujitsu och VMware bygger fastighetsmoln

Fujitsu har i samarbete med VMware fått i uppdrag av fastighetsbolaget Akademiska Hus att ta fram en integrerad molnlösning med stöd för virtuella miljöer för server, klient samt hybrida molntjänster.

Akademiska Hus har under lång tid arbetat med att flytta sin it-miljö ut i molnet för att skapa en flexiblare arbetsplats för sina anställda. Den lösning man har valt är framtagen av Fujits och VMware och går under namnet Fujitsu Primeflex for VMware Cloud Foundation, där hårdvara från Fujitsu kombineras med VMwares nya sddc-plattform Cloud Foundation.

– För att lyckas med digital transformation krävs att man anammar ny teknik som gör det möjligt att göra affärer på ett nytt, digitalt sätt. För Akademiska Hus finns de största möjligheterna framöver inom IoT och här krävs en ny infrastruktur i botten för att utnyttja våra stora datavolymer. Vi har redan idag tillgång till 1,3 miljarder mätvärden från vår verksamhet men lösningen från VMware och Fujitsu ger oss tillgång till realtidsinformation som kan skapa enorma mervärden, säger Per Brantsing Karlsson, it-chef på Akademiska Hus.

Genom öppna api:er ska även tredjepartsaktörer som kunder, energimyndigheter och forskare få access till kvalitetssäkrad realtidsdata från en verklig värld för att kunna utveckla nya tjänster, exempelvis för energioptimering. Akademiska Hus jobbar nära bland annat Chalmers som driver flera projekt inom detta område.

– Energioptimering är naturligtvis ett prioriterat område för oss sedan länge men för att komma vidare med detta och andra områden måste vi vidareutveckla vår infrastruktur. Här är lösningen från Fujitsu och VMware ett helt logiskt steg för oss. Kombinationen av företagens kompetenser, inom hårdvara och mjukvarudriven utveckling, skapar ett mervärde som bidrar till att den digitala transformationen kan äga rum, säger Per Brantsing Karlsson.

Atos får fem nya år på spåret

Franska konsultjätten Atos har tecknat ett nytt kontrakt på fem och ett halvt år med Euromaint Rail, som är en nordisk leverantör för underhållstjänster för alla delar av järnvägsindustrin. Atos ska stötta bolagets digitala transformation genom en ny it-infrastruktur. Affärsavtalet gäller Euromaint Rails affärsverksamhet i Sverige och enligt Atos kommer det att minska kostnaderna märkbart.

– Vi är glada att fortsätta vårt partnerskap med Atos genom att ta vår digitala resa till nästa nivå och ta steget att transformera vår verksamhet. Vi valde Atos som vår partner I tranformationen tack vare deras beprövade framgång inom leveransen av Digital Workplace och ansedda ledarskap inom Digital Workplace-tjänster, både globalt och i Europa. Vi har nu påbörjat genomförandet av den första fasen i digitaliseringen och vi är mycket entusiastiska att se de första resultaten redan nu, säger Johan Andersson, cio på Euromaint Rail.

– Att skapa en digital arbetsplats är ett av de huvudsakliga fokusområdena för Atos och vi stöder våra kunder i deras övergång mot en mera innovativ arbetsplats. I dagens moderna värld är kommunikation och samarbete som är tillgängligt alla tider och från alla platser inte bara normen, utan också vad slutanvändare förväntar sig. På Atos levererar vi en end-to-end-transformation av arbetsplatsen, vilket hjälper våra kunder att tilltala sina anställdas behov utan att kompromissa med säkerheten. Vi är mycket glada att stöda Euromaint Rail i deras digitala transformation och ser fram emot att ytterligare förbättra vårt partnerskap, säger Jennie Broström-Lundmark, Sverigechef på Atos.

Azure nästa för Net Insight

Svenska tv-teknikbolaget Net Insight har anslutit sig till Microsofts partnernätverk och kommer framöver att erbjuda live-OTT-lösningen Sye via Microsofts moln Azure. Streaminglösning kommer att finnas tillgänglig i Azure från och med andra kvartalet. Dessutom ska Net Insight delta i Microsofts partnernätverk, som ger extra fördelar genom utökad tillgänglighet av lösningen till Microsofts kunder.

– Microsoft Azure passar perfekt för vår livestreamingtjänst. Den är global, skalbar och designad för att kunna hantera stora mängder trafik under liveevents. Vi ser även en stor potential i en djupare integration med Azure för att tillhandahålla en komplett streamingtjänst som är optimerad för både live och on-demand, säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight.