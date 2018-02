Det kanske inte är så smart att slå på stör ej-läget hela dagen, men för en del hjälper det med koncentrationen under begränsade tidsperioder. Beroende på vilken typ av jobb man har kan det vara en bra idé att göra det även på fritiden. Det går även att schemalägga återkommande perioder då man inte vill bli störd.

Men chattapparna kan också leda till stress, eftersom de ständigt pockar på uppmärksamhet. Det finns exempel på att problemen blivit så stora på vissa företag att man valt att slå på ”stör ej”-läget (Do Not Disturb) för samtliga medarbetare.

Läs också: Rejäl uppdatering av Microsofts Slack-utmanare Teams

8. Stäng av eller tämj notifieringar

Notifieringar (meddelanden om att det kommit meddelanden) i Slack som visas på skrivbordet eller på mobiler kan vara ackompanjerade av ljud, vilket snabbt kan bli ett stort distraktionsmoment. Och även om de görs ljudlösa så kommer de att dyka upp i tid och otid.

Det går att ställa in graden av notifieringar, till exempel bara för nya meddelanden eller meddelanden som innehåller en @-referens. Det går vidare att ha olika inställningar för olika klientenheter och till och med för olika kanaler.

Om det är riktigt illa kan man stänga av notifieringar och säkerställa att ens kollegor har ens telefonnummer, för riktigt viktiga ärenden.

9. Kolla bara Slack när du har avslutat arbetsuppgifter

Om du inte är inne i någon verkligt viktig diskussion i Slack kan du prova att bara kolla chattjänsten när du har betat av en arbetsuppgift.

10. Skippa mejl

Är det bara Slacks fel att du känner dig stressad av att kommunicera? Problemet kanske är det sammanlagda behovet av att kommunicera?

Ett sätt att komma till rätta med det kan vara att slopa mejlkonversationer, åtminstone internt på ett företag. Ett annat sätt kan vara att se till att det bara går att använda Slack på ett företag under vissa tidsperioder under dagen, kanske tre halvtimmesperioder per dag.