För det tredje att få överblick över vilka applikationer som används, vilket gör det möjligt att renodla användningen. Man behöver kanske inte använda fyra olika, snarlika tekniska ritprogram. En renodling ger inte bara direkta kostnadsfördelar vad gäller licensavgifter, utan leder även till lägre supportkostnader och troligtvis lägre kostnader för infrastruktur. Och så förenklar en renodling arbetet med att effektivisera inköp av mjukvaror, vilket i sig ger besparingar.

För det fjärde att förbereda för molnmigreringar, vilket kan ge kostnadsfördelar på sikt. Om man ska kunna migrera sina applikationer till molnet måste man först veta vilka applikationer man har. Det här är inte så aktuellt på just Saab för tillfället, men gäller nog för många andra företag.

Och så finns det en mer filosofisk anledning att hålla koll på licenserna:

– Vi ska göra rätt för oss på Saab, säger Christian Björkly-Nordström.

En ytterligare aspekt är att kontakten med mjukvaruleverantörer blir smidigare. Det märks inte minst under så kallade ”audits”, alltså när leverantörerna kommer på besök och kontrollerar hur deras mjukvaror används hos en kund.

– Jag har i princip haft hand om alla audits på Saab under tre år. Det är en helt annan känsla när man som kund har koll på licenserna. Det blir mindre aggression i mötesrummet.

Det låter trevligt. En aspekt av det är säkert att vissa mjukvaruleverantörer som har till vana att gå hårt fram för att jaga in pengar på licenser backar när de märker att en kund faktiskt har koll på licenserna.

Att man har koll har visat sig i att det blir enklare att spara pengar:

– Vi har nästan alltid hittat sätt att optimera licensanvändningen när vi satt den under lupp under de senaste åren. Vi har hittat besparingar under alla audits de senaste två åren.

Lägg till det indirekta fördelar som att GDPR-arbetet kan förenklas, att it-säkerheten kan förbättrats om man använder ett licensverktyg för att hålla ordning på patchnivåer för mjukvaror och att tekniska problem kan undvikas med information om vilka versioner som används av olika mjukvaror.

När är rätt tid att sätta i gång med licenshantering?

­– Nästan alla säger att man ska ta tag i det i samband med omförhandlingar av avtal. Jag tycker att man ska ta tag i det dagen efter ett köp av en mjukvara, säger Christian Björkly-Nordström.