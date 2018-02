Den ensidiga ansökan ger ett inte helt genomarbetat intryck. Under adress skrev till exempel Jobs för hand ”reed college” med små bokstäver. Det här skriver nyhetssajten Cnet .

Inte förvånande tar Jobs dock upp sina färdigheter med datorer och miniräknare, och under ”särskilda förmågor” skriver han ordagrant: ”electronics tech or design engineering. Digital.-from Bay near Hewitt-Packard”. Och ja, Hewlett-Packard var felstavat.

Auktionen sköts av firman RR Auction och denna tror att jobbansökan är värd mer än 50 000 dollar.

– Den andas mer liv till honom och hans minne, säger vd:n Bobby Livingstone i en kommentar.

I oktober såldes ett magasin med Jobs på framsidan, som han signerat, för just 50 000 dollar.