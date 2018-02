Det här är den största börsnoteringen inom it-branschen i USA sedan företaget bakom meddelandetjänsten Snapchat noterades på New York-börsen för ganska precis ett år sedan. Dropbox, som ju utvecklar en molnbaserade lagringstjänst, har nyligen värderats till 10 miljarder dollar. I deras ansökan om börsnotering som de skickat in till amerikanska finansmyndigheten Securities and Exchange Commission kan man bland annat utläsa följande information om företaget.

Omsättningen förra året växte med 31 procent till 1,11 miljarder dollar. Året före växte de med 39 procent.

De gör fortfarande rejäla förluster – förra året låg nettoförlusten på 111,7 miljoner dollar.