Igår blev det då till slut verklighet, det som det har spekulerats om länge. Nu har svenska Spotify till slut lämnat in ett prospekt inför en förestående notering på New York-börsen, där aktierna kommer att handlas under kortnamnet Spot.

Det framkom också igår att Spotify ska göra en så kallad direktlistning, vilket innebär att kursen sätts på noteringsdagen och att bolaget säljer befintliga aktier i stället för nya. Det är inte det vanliga sättet att gå till börsen, men är billigare än en traditionell börsnotering, då man inte behöver betala stora avgifter till investmentbanker plus att det inte finns några uttalade krav på när en insider får sälja aktier.

Enligt Reuters uppskattningar som är baserade på privata transaktioner är Spotify idag värderat till ungefär 19 miljarder dollar, vilket motsvarar drygt 157 miljarder kronor.

Från börsprospektet framkommer det att Spotify hade intäkter på 4,99 miljarder dollar under fjolåret och vid årsskiftet hade man 159 miljoner aktiva användare, varav 71 miljoner betalande abonnenter. Tittar man på rörelseresultatet landade det på minus 378 miljoner euro, cirka 3,8 miljarder kronor.