Handeln förändras snabbt. Från många små aktörer går vi mot fler stora och e-handeln tar stadigt marknadsandelar av den fysiska handeln. I dag är det på nätet tillväxten i handeln sker.

Amazon förkroppsligar hela den här utvecklingen – i dag dominerar giganten e-handeln i USA. Och man har stora muskler där den molnverksamhet man byggt upp i dotterföretaget AWS inte bara driver på digitaliseringen i andra företag utan också gör Amazons egen verksamhet snabbrörlig och effektiv.

Även om ryktena ständigt går har Amazon inte landat i Sverige på allvar ännu även om det redan är många som handlar av dem även här.

– Det finns uppskattningar om att de omsätter runt 800 miljoner kronor i Sverige, och det är ju inte jättelite, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Att jätten till sist kommer att landa i Sverige, ja det tror de flesta bedömare. Frågan är när.

– Den dag de får en tydligare närvaro i Sverige eller i Norden – med en svenskspråkig domän och kanske lager också för att få en effektivare logistik ja, då kommer konkurrensen att skärpas, säger han.

– Men utvecklingen blir knappast lika dramatisk som den man kan se i USA. Sverige är trots alla lite mer e-handelsmoget och handlarna inte lika oförberedda även om de har en väldig respekt för Amazon.

De som riskerar att drabbas i första hand är de lite mindre handlarna som kanske inte kommit så långt och inte utvecklat sina e-handelslösningar så mycket. Där kan Amazon gå in och vinna andelar med hjälp av sin lågprisstrategi och sina stordriftsfördelar.

En del kan också tänkas dra nytta av Amazon som plattform för att sälja sina varor, på samma sätt som bland annat Ikea säljer sitt sortiment på Amazon i USA:

– Det kan vara en strategi att go with the flow och utnyttja det kända plattformsvarumärket. Några väljer där att inte lägga ut hela sitt sortiment på Amazon utan bara sin storsäljare. Säg att du har en produkt som säljer bäst i svart – då lägger du den på Amazon men behåller samma produkt i andra nyanser på din egen sajt. Så försöker man plocka det bästa av två världar.

Johan Davidson, Svensk Handel.

Samtidigt har svensk handel kunnat dra nytta av att iaktta Amazon på håll så pass länge.

– Ja det har gett oss en tidsfrist – för varje månad som går så utvecklas svensk e-handel och utvecklar fler leveransalternativ. Så vi är relativt väl förberedda.

Och Amazons innovativa testande ger inspiration också vid sidan av e-handeln. Det helautomatiska butikskonceptet Amazon Go har definitivt ögonen på sig konstaterar Johan Davidson.

– Ja, jag har inga tydliga exempel men en kvalificerad gissning är att många följer det med spänning. För den fysiska handeln, framför allt dagligvaruhandeln, är det självklart viktigt att locka kunder genom att göra det enklare att handla rent praktiskt.

