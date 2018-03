– Hos Best Transport finns en lyhördhet gentemot kunderna och därmed en stark vilja att hela tiden bli bättre. Det lockade mig, eftersom jag drivs av att utveckla hela affärsverksamheten genom it-lösningar. Genom ökad digitalisering kommer vi att bli ännu mer tillgängliga och transparenta för våra kunder. Samtidigt kommer vi öka vår interna effektivitet. Det är en väldigt spännande resa att vara med på, säger Nils Gothin om sin nya tjänst.

Transportbolaget Best ska storsatsa på it-strategier och inte minst på att ”utveckla den digitala kundresan”. Den som ska ansvara för den nya satsningen är cio:n Nils Gothin, som har rekryterats från tjänsten som it-chef på Sveriges Bostadsrättscentrum.

– Jag har många års erfarenhet av branschen och har de senaste sex åren arbetat med affärsutveckling kring produktivitet med fokus på användarens dagliga arbete. Jag har under åren haft bra koll på Infozone och deras utveckling. De har en skön stämning och känsla som de bygger bolaget på. Därför känns det nu som helt rätt läge för mig att axla rollen att driva Managed Service framåt på Infozone, säger han om det nya uppdraget.

Efter tolv år på Atea tar Gabriel Yttermalm steget över till utmanaren Infozone, där han kommer att kliva in i en roll som affärsområdeschef för Managed Services.

Under de senaste två åren har fokus legat på att återigen bygga upp den nordiska affären. Dessutom har man fortsatt att utveckla sina logistiktjänster där ett storsamarbete med Zalando är det senaste tunga kontraktet.

– Jag är väldigt stolt över att få möjligheten att fortsätta utveckla Ingram Micro. Det är ett fantastiskt företag med högkvalificerade personer och en vinnarkultur som ständigt driver företaget framåt, mot nya möjligheter, säger William van Kerkvoorde, som plockades in från rollen som Sverigechef på Lenovo.

William van Kerkvoorde klev in som svensk vd på Ingram Micro för ungefär ett halvår sedan. Nu tar han klivet upp och blir distributörsjättens nordiska chef. Detta efter att Ulrich Egeskov, som kom till Ingram Micro i och med förvärvet av mobildistributören Brightpoint, i januari lämnade distributörsvärlden efter 15 år.

– Jag jobbade med Nils på SBC och vet vilken kompetens han besitter inom just digitala strategier. Nu när Best Transport satsar vidare inom it-området är vi otroligt glada och stolta över att han valt att jobba med oss, säger Niklas Knight, vd på Best Transport.

Addsecure säkrar ny säljstyrka

Addsecure stärker sin svenska säljorganisation med två nya försäljningschefer. Magnus Hammarsten blir ny försäljningschef för Larmkommunikation och Olof Samuelsson kommer att axla rollen som försäljningschef för IoT. Samtidigt tar Mats Genberg, försäljningschef Sverige, plats i företagets ledningsgrupp.

Magnus Hammarsten har mer än 20 års erfarenhet från olika it-bolag som exempelvis Planview, EMC och VMware.

– Jag är mycket nöjd med att ha rekryterat Magnus Hammarsten till Addsecure. Hans gedigna erfarenhet inom it-försäljning och erfarenhet av att utveckla både slutkund- och återförsäljaraffärer blir ett värdefullt tillskott, säger Mats Genberg, försäljningschef Sverige på Addsecure.

Olof Samuelsson, som tillträdde som försäljningschef för IoT den 1 februari, har rekryterats internt. Han arbetade tidigare som IoT-specialist på företaget och har jobbat med säkerhet sedan år 2000, bland annat på Bravida.

Ny marknadschef på Clavister

Johan Edlund har plockats in för att leda det svenska säkerhetsbolaget Clavisters nybildade marknads- och produktavdelning. Den nya marknadschefen har tidigare jobbat på bolag som Aptilo, Procera Networks och operatören Tre.

– Jag kan inte tänka mig ett bättre tillfälle att ansluta till Clavister och få bidra till den resa bolaget gör just nu mot att bli en av världens mest framgångsrika leverantörer av cybersäkerhet. Min viktigaste uppgift blir att skapa de bästa förutsättningarna för en stark tillväxt genom tydliga kommersiella paketeringar och en professionell marknadskommunikation, säger han.

– Johan Edlund blir en vital del av vår ledningsgrupp med den viktiga uppgiften att leverera på våra tillväxtambitioner. Med Johan och övriga medlemmar av vårt professionella marknads- och produktteam är jag övertygad om att vår innovativa teknologi kommer att nå kommersiell framgång, säger John Vestberg, vd och koncernchef för Clavister.

Tre plockar från Telia

Matylda Lovenvall.

Matylda Lovenvall är ny chef för Produkt och marknad på Tre Företag och beskrivs av operatören som en nyckelspelare i företagssatsningen. Hon kommer närmast från rivalen Telia där hon haft titeln Head of Commercial Product Management. Hon tillträder sin nya tjänst i maj.

– Det känns fantastiskt att ha fått förtroendet att ta ett helhetsansvar för produkt, marknad och lojalitet. Med min förmåga att entusiasmera team i förändring och erfarenhet av att tillsammans skapa innovativt och strategiskt affärsvärde är Tre och jag en perfect match, både vad gäller ambition i förändringsresan och de värderingar vi delar, säger Matylda Lovenvall.

– Jag är jätteglad att Matylda har valt att kliva ombord och vara med på den spännande förändringsresa vi befinner oss mitt uppe i. Med hennes starka driv, affärssinne och erfarenhet från produkt och marknad är jag övertygad om att hon kommer kunna lyfta Tres företagsaffär till nästa nivå, säger Annika Söderberg, tillförordnad affärsområdesansvarig för Tres företagsaffär samt chef för nya affärer på Tre.