– Vi ser fram emot att utveckla Third Base vidare, tillsammans med B3IT. Som del av det större sammanhanget, räknar vi med att kunna växa snabbare, ge våra medarbetare fler uppdragsmöjligheter, våra kunder ett starkare erbjudande samt ta oss an större uppgifter ute hos kunderna, säger vd Stefan Lind.

Verksamheten täcker in flera branscher. Den dominerande är detaljhandelsbranschen, och bland kunderna nämns bland andra Ikea, Spotify, SEB och ”en stor amerikansk kund”. Köpeskillingen uppgår till 25,7 miljoner kronor med option att förvärva resten, till en prislapp som baseras på bolagets utveckling under de närmaste tre åren. Det förvärvade bolaget kommer att heta B3 Third Base.

Third Base har 34 medarbetare och omsatte 34 miljoner kronor under 2017, med ett rörelseresultat på 8,2 miljoner. Konsultbolaget jobbar främst med systemutveckling med extra tyngd på Java och mobilitet, samt systemarkitektur och testledning.

Den aktuella upphandlingen, som löper på hela 15 år plus sju optionsår, omfattar även delar som levereras av Pulsens samarbetspartners. Där finns bland annat tid- och insatsrapportering och nyckelfria lås, där man samarbetar med Phoniro, planeringssystem i samarbete med Kompanion samt optioner på avvikelsehantering via Digital Fox.

– Vi är mycket glada att kunna ge kommunerna i Jönköpings län möjlighet att använda tid- och insatsregistrering för att följa upp sina verksamheter ännu mer effektivt. Att kommunerna även får möjlighet att avropa digital nyckelhantering, ger dem möjlighet att digitalisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt ytterligare, säger Phoniros vd Pontus Björnsson.

Ericsson erbjuder Equinix

Ericsson blir nu en del av datacenterbolaget Equinix partnerprogram. Telekomjätten ska vara återförsäljare av Equinix tjänst för wan-optimering, som kommer att erbjudas i tjänsteform till telekomoperatörer. Enligt Equinix innebär samarbetet att Ericsson kan hjälpa operatörerna att minska bandbreddsanvändningen med upp till 40 procent, samtidigt som prestandan ökar.

Det handlar exempelvis om tjänster som att anpassa sig till molnet, att ge högre QoS, Quality of Service, i nätverket och applikationerna, att förbättra kontrollen med bättre säkerhet och visibilitet samt att öka intäkterna tack vare snabbare utrullning.

– Det glädjer oss att Ericsson har valt att utöka sitt samarbete med oss och blir återförsäljare av våra tjänster för telekomoperatörer. Tillsammans med oss kan Ericssons kunder skala upp sin verksamhet globalt och möta de utmaningar som digitaliseringen står inför, säger Maria Sundvall, Sverigechef på Equinix.

Olja är den nya datan för Accenture

Norska Statoil och konsultjätten Accenture har enats om ett treårigt avtal där Accenture ska rodda Statoils nya globala digitaliseringsinitiativ. Den nya digitala roadmappen som tagits fram gäller sex nyckelområden som på Accenturespråk heter följande: digital safety, security and sustainability, subsurface analytics, next-generation well delivery, the field of the future, data-driven operations samt process digitalization and insight. Accentures tjänster ska levereras till Statoils anläggningar i Norge, Nordamerika och till andra marknader genom företagets globala nätverk.

– Vi ser fram emot att få vara en del av Statoils digitaliseringsresa, där vi tillsammans skapar en säkrare och mer effektiv verksamhet med förbättrad beslutsprocess, nytt värdeskapande och ökad effektivitet. Arbetet kommer utgöra en del av Accentures redan framgångsrika leveranser av digitala tjänster till Statoil i både Nordamerika och Norge, säger Gunnar Presthus, kundansvarig för Statoil på Accenture i Norden.

Hungriga finnar köper 700 lägenheter till

Den finska lägenhetshotellkedjan Forenom fortsätter att satsa stort i Sverige. Nu köper man Stayat Hotelapart, med fem lägenhetshotell i Stockholm, Malmö och Lund, och totalt 700 hotellägenheter. Affären stärker Forenoms tillväxtstrategi där man vill bli norra Europas största förmedlare av hotellägenheter till företag. Det här är det femte förvärvet bolaget gjort under det senaste året.

– Stayat är Sveriges ledande lägenhetshotellkedja med hög gästnöjdhet och starka kundrelationer. Förvärvet stärker Forenoms position som nordisk marknadsledare på boenden åt företagskunder och stärker möjligheten till fortsatt tillväxt i Sverige genom att locka ännu fler gäster, säger Forenom Sveriges vd Mats-Erik Lidström.

– Vi är mycket glada över att ansluta oss till Forenomfamiljen, där vår gemensamma produkt kan fortsätta växa. Tillsammans kommer vi kunna hjälpa våra kunder ännu bättre genom att erbjuda bästa möjliga service. Vi ser fram emot alla möjligheter som ligger framför oss, säger Stayats vd Daniel Stendahl.

Office IT-Partner tillbaka i Västerås

Office IT-Partner har fått ett nytt tillskott till kedjan. Det är Aros IT-Partner i Västerås, som ansluter från och med 1 mars. Totalt finns nu Office IT-Partner representerat med 34 kontor runt om i Sverige.

– Västerås är en viktig region för oss. Vår målsättning är tydlig, vi vill ha så bra geografisk täckning som möjligt. Lokal närvaro, långsiktiga relationer och strategiska samarbeten är centrala faktorer i kedjans erbjudande. I och med att ett tidigare kontor i Västerås blev uppköpta öppnades möjligheten att få in Aros IT-Partner i kedjan. Vi är mycket glada att vi så snabbt återigen kan erbjuda våra tjänster i Västerås , säger Office IT-Partners vd Lotta Widorson Lassfolk.

– Företagandet i och kring Västerås växer och i takt med detta så ökar behovet av digitalisering och innovativa it-lösningar. Här vill vi vara med som en av de drivande aktörerna på marknaden. Vi vill alltid erbjuda toppkompetens och bra lösningar och ett medlemskap i Office IT-Partner ger oss de absolut bästa förutsättningarna för att lyckas med detta. Office IT-Partner är en framåtlutad kedja med tydliga mål och ett starkt varumärke, säger Richard Halling, vd på Office IT-Partner Västerås, som idag har 13 anställda.