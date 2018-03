Begagnade kläder säljs ofta mellan individer på sajter som Blocket eller Tradera. Och en sådan sajt startade också den finske kärnfysikern Juha Koponen för tio år sedan.

– Problemet är att alla måste ordna frakten själva och ta egna bilder på plaggen och det är krångligt och dyrt, säger han.

Så för sex år sedan drog han igång sajten Swap.com i USA. Där är idén mer i stil med Sellpy – i stället för att sälja varje klädesplagg själv kan man helt enkelt lägga ut det på Swap.com. En skillnad är dock att Swap.com inte åker runt och hämtar varorna utan kunderna får skicka in de kläder de vill sälja. De läggs sedan ut på sajten mot en liten fast avgift och en procentandel av försäljningen. Ungefär 40 plagg i snitt kommer in per låda. Totalt kommer det in runt 10 000 artiklar varje dag.

Och det är processen från att lådan kommer in till dess att bilder på varorna hamnat på sajten som Swap.com arbetat hårt för att trimma.

Det allra första momentet – att kontrollera varan, se till att plagget är tvättat och inte trasigt – görs manuellt men resten av stegen är automatiserade. På ett band åker artiklarna igenom de olika stationerna – fotografering, lagring och så läggs de ut på sajten. Snittiden för hela processen har pressats till 3,45 minuter per artikel. Men det kan pressas ytterligare med hjälp av AI det är Juha Koponen övertygad om.

– Sedan ett är tillbaka har vi börjat titta på hur vi kan använda maskininlärning i processen och potentialen där är jättestor, vi har ju samlat på en massa metadata inte minst i form av foton.

Och redan har Swap.com fått ut ett par applikationer, en av dem är att kunna kontrollera storlekar på kläder med hjälp av bildigenkänning.

– Vissa typer av kläder får vi in samma i flera storlekar och då kan man söka sin storlek –det är inget som någon annan gör när det gäller second hand-kläder. Med samma teknik kan vi också börja lägga in kläder efter olika typer, färger och mönster, säger Juha Koponen.

Att pressa ner kostnaderna och underlätta för kunderna att hitta i det stora utbudet på Swap.com – i dag ligger 2,3 miljoner varor i deras lager – är avgörande eftersom utbudet är inriktat på lågpris och volym.

Priserna ligger ofta kring 5-10 dollar, även om en del är dyrare. Andra sajter som handlar med begagnade kläder riktar nästan alltid in sig på det exklusiva segmentet och är inte lika känsliga för kringkostnaderna.

– För vår del är den tekniska plattformen avgörande för vår affärsmodell. Det här är inget man kan köpa in utan vi utvecklar allt själva. Vi har 15 utvecklare som sitter i Finland, säger Juha Koponen.

Men om ni nu bygger en effektiv process med hjälp av AI – funderar ni också på att bredda er affär till att sälja annat än kläder?

– Ja, vi säljer redan nu barnprodukter också – som leksaker och barböcker. Vi sålde barnvagnar och cyklar också, men där blev frakten så dyr så det inte lönade sig, säger han.

– Men allt som kan fraktas till ett vettigt pris är tänkbart, vi har exempelvis övervägt att börja sälja helgdekorationer. Det är väldigt stort i USA – juldekorationer, halloween, påsk, fjärde juli...

Trots att Swap.com inte säljer utanför USA så ägs företaget till större delen av personer i Finland och Sverige. När vi träffas är Juha Koponen på besök just för att träffa nya potentiella investerare och titta på möjligheterna att starta en europeisk version av sajten.

– Vi har inte tagit några sådana beslut. Men begagnatmarknaden har en enorm potential. Om vi skulle sälja mer kläder i andra hand i stället för att bränna dem räknar jag med att det handlar om en marknad på 100 miljarder dollar. Lägger man till andra typer av begagnade produkter kan man säkert dubbla det.

Siktar ni mot att bli ett Amazon för begagnade varor?

– Ja, något i den stilen, säger Juha Koponen.

