Redan i november kom chipptillverkaren Broadcom med ett saftigt bud på Qualcomm – 868 miljarder kronor, vilket skulle ha inneburit den största teknikaffären någonsin.

Qualcomm, som bland annat levererar chipp till telefonjättar som Apple, Samsung och LG, tackade nej. Och för en månad sedan återkom Broadcom med ett bud värt 121 miljarder dollar, runt 965 miljarder dollar.

Men också denna gång är det förhinder. I helgen beslutade nämligen president Trumps administration att bromsa affären med hänvisning till den nationella säkerheten. En ovanlig åtgärd från regeringen, skriver New York Times.

Beslutet kommer från Committee on Foreign Investment in the United States, Cfius, som är kopplad till den amerikanska regeringen. Normalt arbetar den i det tysta och brukar bara titta på företagsköp som redan är klara för ett sista godkännande. Men här har de gått in och granskat affären innan den ens är genomförd.

Bakom det hela ligger en oro över att amerikanska företag ska tas över av utländska, som bland annat handlar om att USA fruktas förlora sitt teknikförsprång gentemot Kina och andra länder.