Att det ska vara så svårt att slå in ett litet föremål i skumplast och stoppa ner i en liten ask. I ett labb på Robotdalen i Västerås sitter forskningsingenjören Ingrid Bjonge och finjusterar programmeringen för att roboten ska klara just det.

För det som för en mänsklig hand är relativt enkelt, tar lång tid och mycket programmering för att en robot ska klara.

Trots att industrirobotar har funnits i många år finns det fortfarande en mängd processer ute i industrin som görs manuellt. Det handlar om den typ av arbete som inte är helt förutsägbart – det kan handla om exempelvis just att hantera mjuka material som inte är på exakt samma plats varje gång och som kan vifta till. Eller om sådant som att plocka upp en skruv ur en påse där de glider runt och hamnar lite olika.

På tredje försöket lyckas roboten trycka ner det inslagna föremålet i asken – men mer säker behöver den vara innan Robotdalen levererar lösningen till det svenska industriföretag som är kund. Några veckors arbete återstår, bedömer Ingrid Bjonge.

– Den stora stötestenen är tiden det tar att programmera och tiden det tar att få fram robusta applikationer. I dag måste en människa använda sin intelligens för att räkna ut vad roboten gör fel och modifiera programmet, säger Ivan Lundberg, projektledare på Collaborative Robot Test Center på Robotdalen.

Robotdalen drivs av akademi, näringsliv och det offentliga gemensamt. Mälardalens högskola är rent praktiskt hemmahamn för innovationsmiljön här medan framför allt ABB men även Volvo och Atlas Copco också bidrar med resurser och ger uppdrag till Robotdalen. De båda kommunerna Västerås och Eskilstuna är också med i samarbetet.

Och så finns Vinnova med på ett hörn liksom en mängd små och medelstora företag.

Framför allt är det två robotinriktningar man ägnar sig åt här – den ena är den traditionellt svenska grenen industrirobotar där ABB är ett av de världsledande företagen på området.

Den andra inriktningen är det relativt nya området välfärdsteknik som handlar om lösningar för vård och omsorg.

Robotdalen ligger mitt i Västerås i ett inglasat höghus. Och det passar bra – för det här är ett kompetenscenter för robotik som är just jordnära.

– Vi ägnar oss åt tillämpad forskning och utveckling, vi vill se lösningar som används hos kunden inom ett till tre år, säger chefen Erik Lundqvist.

Och att få fram robotar som också klarar uppgifter som inte är helt förutsägbara är en del av det man arbetar med – som att få roboten att hantera skumplasten.

– Om man kunde bygga in mer intelligens i roboten så att den kunde lära sig ett grundprogram och sedan själv lista ut hur den kunde göra saker snabbare skulle det vara extremt användbart, säger Ivan Lundberg.

Men dit är det ännu långt för AI och robotar har inte riktigt gift sig ännu. Ivan Lundberg skrattar till när jag frågar hur länge det dröjer innan vi har smarta robotar – kanske sju år? Nej, snarare 30 år blir svaret – i alla fall om vi med smarta robotar menar robotar som är lika duktiga som människan när det gäller att lära sig exempelvis nya monteringsuppgifter.

En robot måste klara att hantera en rörelse i interaktion med sin omgivning och det är enormt komplext.

– I en väldefinierad miljö som schack och go så kan man se fantastiska resultat. Men att hantera en kortlek som en trollkarl – det klarar ingen robot.

Det är heller ingen bra idé att låta roboten prova sig fram till rätt sätt att slå in föremål i skumplast.