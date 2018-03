Catarina Gunneberg är ny vd på Findwise. Hon ansluter närmast från en ledande position inom Volvo Group IT, där hon varit en ledande kraft i satsningen på analytics, ett område hon arbetat med sedan 2009.

– Halon är ett spännande bolag med en produkt som är oerhört uppskattad i branschen. Jag ser fram emot att ta mig an den utmaning det innebär att lyfta Halon till nästa nivå, säger Martin Fabiansson.

Göteborgsbaserade Halon Security har gjort en nyemission om 15 miljoner kronor. Huvudinvesterare är K-Svets Ventures, men bolagets befintliga ägare Chalmers Innovation Seed Fund och Almi Invest finns också med. Pengarna ska användas till en kraftig expansion under de närmaste åren och i samband med pengatillskottet anställs även en ny vd, Martin Fabiansson. Han ersätter en av bolagets grundare, Peter Falck, som alltså lämnar över vd-posten.

– Cloud it-spend i Sverige var strax under 3 procent förra året. 2020 räknar man med att det kommer vara uppe i cirka 30 procent. Detta gör att satsningen på molnbaserade tjänster är en av de absolut viktigaste strategiska frågorna för ett it-bolag idag. Det som jag måste lägga energi på just nu är att skapa en djup och grundmurad förståelse för vilka specifika behov som finns hos Enfos befintliga kunder. Jag vill inte att kunderna ska uppfatta Enfo som ett smörgåsbord, utan istället som ett företag med en rad specialistområden, där molnerbjudandet blir viktigt. Att göra molnerbjudandet tydligare är helt avgörande för att bli den ledande molnleverantören i Norden.

Peter Lämber var med tidigt när Amazons Web Services skulle etableras i Sverige och Norden, i rollen som ansvarig för Channel and Alliances. Nu tar han klivet över till finska konsultbolaget Enfo, där han får den kryptiska titeln senior vice president. Uppdraget titeln innebär är desto tydligare: att göra Enfo till en av de ledande aktörerna inom molntjänster.

– Jag är väldigt glad att Åsa tackat ja till den nya rollen. Hon kommer att tillföra både erfarenhet och kompetens till vår ledning. Åsa har under sin tid på Knowit visat att hon både har ett uppskattat ledarskap, kundfokus och en strategisk kompetens som bidrar till affärsutveckling, både för oss och våra kunder, säger Knowits koncernchef Per Wallentin och utvecklar:

Hon ersätter alltså Johan Strid, som haft den rollen sedan 2015, men som den 1 augusti blir vd på Prevas. Åsa Holmberg har varit på Knowit sedan 2013 och har varit i branschen under drygt 20 år med ledande roller i flera konsultbolag.

Åsa Holmberg tar över som chef för Knowits största affärsområde Solutions, som idag har drygt 1 200 anställda i Norden. Hon kommer även att ta plats i konsultbolagets koncernledning. Hon kommer närmast från rollen som regionchef för Stockholm, och klev in i sin nya tjänst den 6 mars.

Johan Strid blir ny vd och koncernchef på konsultbolaget Prevas. Han kommer närmast från Knowit och tillträder senast den 1 augusti. Han ersätter då K-G Ramström, som lett Prevas sedan våren 2013. Redan i november 2017 meddelade Prevas styrelse att man skulle dra igång en rekrytering eftersom K-G Ramström går i pension under våren 2019.

– Otroligt roligt att kunna välkomna Gül Heper till HiQ-familjen. Hon har ett nätverk och en kunskapsbas som är imponerande och hennes innovativa idéer kommer hjälpa många kunder att ta nästa steg, säger Magnus Gudéhn, vd på HiQ Stockholm.

Gül Heper har under de senaste 17 åren jobbat med att utveckla flera internationella varumärken som Absolut Vodka, Nespresso, HTL Hotels, Scandic Hotels, SCA, Procter and Gamble samt Manolo Blahnik.

– HiQ jobbar långt i framkant med användarfokuserad innovation med stort affärsvärde och har samtidigt kapaciteten och kompetensen att leverera fungerande lösningar. För mig, som har stor erfarenhet inom allt från holistisk varumärkesutveckling och marknadsföring till utveckling av digitala innovationer, känns det som ett perfekt ställe att arbeta på, säger Gül Heper.

Ingram gör Schön molnresa

Torbjörn Schön.

Torbjörn Schön är sedan januari chef för Value och Cloud på distributören Ingram Micro. Han har under 13 år drivit Communica Datadistribution, och har efter det även varit Nordenchef på Netgear, där han blev närmare bekant med distributörsjätten.

Nu väntar ansvaret för de områden på Ingram Micro där värdeadderande försäljning är avgörande. Ingram Micro har byggt upp egna team av experter inom infrastruktur, Digital Signage, POS, Collaboration samt Cloud och mjukvara.

– Jag fick från början en väldigt god relation med kontakterna på Ingram. Mycket fokus lades på den personliga relationen och det märktes att man lyssnade på oss leverantörer, säger han och fortsätter med:

– När jag fick tipset om att söka tjänsten hos Ingram tog det inte lång tid för mig att bestämma mig. Ingram ligger väldigt väl positionerade för just förflyttningen över till ”Subscription based economy” som kombinerar hårdvara och mjukvara. Jag hade också kunnat följa att man hade rest sig efter ett ganska tufft år och fått en nystart med William som ny vd. Det kändes som helt rätt tid att komma in i företaget.

Ny duo till IT Gården

Under 2017 och 2018 har flertalet nyckelrekryteringar genomförts hos det numera Norvestorägda, men fortfarande Skånebaserade IT Gården.

Per-Arne Sandström tillträder 3 april rollen som försäljningschef. Han kommer närmast från tjänsten som marknads- och försäljningsansvarig och delägare på Alliero. Dessförinnan har han varit delaktig i att starta och driva bolag som Avansys och Consellor.

– IT Gården har en enorm potential och är ett spännande bolag i en bransch under kraftig förändring. Om vi är proaktiva och handlingskraftiga kommer det finnas enorma möjligheter att ytterligare stärka vår position inom försäljning och marknad. Jag har höga ambitioner och aggressiva mål, och med över 30 års erfarenhet i branschen, är jag övertygad att vi den närmsta tiden kommer fortsätta ta viktiga marknadsandelar, säger han.

Dessutom tillträdde Anders R Nilsson som ny finanschef under fjolåret. Han anslöt från e-handelsföretaget Skånska Byggvaror.

Per-Arne Sandström och Anders R Nilsson.

– Under 2017 har vi tillsammans med våra nya ägare Norvestor arbetat intensivt för att förbereda IT Gården för nästa steg i utvecklingen. Vi har strukturerat om bolaget samt organiserat om vår drift och kundsupport för ökad tillgänglighet. Vi har öppnat ett nytt kontor i Malmö för att attrahera de skarpaste it-stjärnorna och arbetar just nu med att skapa den bästa onboarding-upplevelsen för våra nya kunder, säger han.

Laddar stor Canon

Tomas Lagerberg.

Tomas Lagerberg är ny produktchef för IPS, Industrial & Production Solutions. Det innebär att han ansvarar för alla storformats- och högvolymsprodukter, det vill säga allt som används inom professionell verksamhet i grafisk bransch.

– Jag tycker verkligen om produktchefsjobbet så nu känns det som att jag kommit hem. I min nya roll har jag många intressenter att ta hand om, jag måste se till att det flyter, säger han.

– Den stora utmaningen vi står inför i dag är att få våra kunder och våra kunders kunder att förstå att det inte bara handlar traditionella utskrifter. Vi kan hjälpa den grafiska branschen att utvecklas tillsammans med oss samt hitta nya affärsmöjligheter. Det gäller att tänka i koncept, säger han.

Stefan Brodin.

Mer marknadsfolk till Clavister

Svenska säkerhetsbolaget Clavister plockar in en ny duo. Thomas Vasen och Stefan Brodin ska nu förstärka bolagets nybildade marknads- och produktavdelning.

Thomas Vasen har en bakgrund från bland andra Sandvine, Procera Networks och Digital Route. Han ska främst bidra med sin erfarenhet av kommersiella paketeringar av högteknologiska lösningar. Och Stefan Brodin, som senast var strategisk produktchef hos Ericsson, går in i rollen som kommersiell lösningschef.

Thomas Vasen.

– Att ha två så erfarna produktledare och marknadsförare som Thomas Vasen och Stefan Brodin ombord är en ovärderlig tillgång för Clavister och en otrolig operationell förstärkning som tveklöst kommer att hjälpa oss att lyckas med vår målsättning att växa. Vi är övertygade om att vår produkt- och marknadsstrategi kommer resultera i att både nya kunder och nya kundsegment attraheras av Clavisters starka teknologi, säger produktmarknadschef Johan Edlund.