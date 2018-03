Storsatsande datacenterbolaget Digiplex gör nu gemensam sak med Stockholm Exergi, som tidigare hette Fortum Värme. De båda parterna har ingått ett storskaligt värmeåtervinningsavtal.

Enligt Digiplex är det här första gången i världen som ett redan operativt datacenter modifieras för att använda överskottsvärmen till det lokala fjärrvärmenätet. Och det handlar om stora mängder värme. Enligt avtalsparternas beräkningar handlar det om värme för upp emot 10 000 moderna lägenheter.

Läs också: Här är nästa stora datacenterprojekt – ska bygga vid kärnkraftverket

Att datacenter tar tillvara på överskottsvärmen har skett förr. Men det sätt som Digiplex använder sitt indirekt evaporativa luft-till-luft-kylsystem på i det här fallet är inget som har gjorts förut, enligt bolagets kommersiella chef Lars Tisén.

Lars Tisén.

– Det finns väldigt få center som är operativa som har den lösningen idag. Det unika här är att det är första gången i världshistorien som man pluggar in det i efterhand i ett redan operativt datacenter. Vi kommer att plugga in det i fjärrvärmenätet och rätt in i elementen i 10 000 bostäder. Det här gör dessutom att vi bidrar till att minska samhällets totala energiförbrukning, säger han.

Blir det billigare för kunderna också?