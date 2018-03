Det går inte jättebra för det som skulle bli världens största it-affär. Singaporebaserade Broadcoms planerade köp av amerikanska Qualcomm stöter på patrull efter patrull.

Trots rekordsummorna började det med att budet avfärdades som för lågt, och sedan dess har turerna fortsatt. Det enda som verkar konsekvent i sammanhanget är att affären vägrar bli av.

Redan förra veckan varnades det för att även Vita Huset skulle lägga sig i affären, och igår kom så en sista nådastöt. Detta efter att USA:s president Donald Trump utfärdat en order om att förbjuda Broadcom att gå vidare med ”sitt fientliga uppköpsbud av amerikanska Qualcomm”. Detta eftersom han vill skydda den nationella säkerheten.

Financial Times konstaterar att det är ett högst ovanligt grepp, att en president ger sig in och stoppar en stor fusion innan den ens är överenskommen.

Affären har granskats av US Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS, som varnar för de effekter en affär skulle få för amerikansk utveckling av 5g.

– Att få en kinesisk dominans i 5g skulle ha väsentliga negativa nationella konsekvenser för säkerheten för USA. USA är fortfarande dominant vad gäller vissa standarder, men Kina kommer att vara en allvarlig konkurrent vid ett sådant fientligt övertagande, konstaterar CFIUS, enligt Reuters.

Det här är dock långt ifrån första gången som kinesiska storaffärer i USA stoppas. Financial Times nämner fyra liknande tillfällen.

2017 blockerade Donald Trump Canyon Bridge Capital Partners förvärv av Lattice Semiconductor efter att en kinesisk fond investerat i Canyon.

2016 hindrade Barack Obama försäljningen av tyska halvledarunderleverantören Aixtron till kinesiska Fujian Grand Chip Investment Fund.

Läs också: Efter Trumps intåg – it-jättarna fläskar på i Vita huset

Och 2012 hindrades kinesiskägda Ralls Corp från att utveckla en landbaserad vindpark i närheten av en marinbas i Oregon, där man testade drönare som ska användas i stridsövningar. Även det var under president Obama.

Och 1990 beordrade president George W Bush China National Aero-Technology Import and Export Corporation att sälja flygplansdelstillverkaren Mamco, som köpts bara några månader tidigare. Detta efter att CFIUS uttryckt oro över att affären kunde ge Kina tillgång till militära hemligheter.

Financial Times konstaterar dock att Broadcoms inställda köp av Qualcomm är den värdemässigt största affär som uttryckligen stoppats av presidenten.

Vad som händer med Qualcomm nu återstår att se. Men så sent som igår rapporterade Wall Street Journal om att amerikanska Intel fruktar en sammanslagning av sina halvledarkonkurrenter, och att bolaget övervägde olika alternativ för att bemöta den eventuella jätteaffären. Intel ska under hösten 2017 ha övervägt ett bud på Qualcomm, och därefter följt utvecklingen.

Fortsättning lär följa.