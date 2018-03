Seppo Kuula tog formellt över som vd på det finska konsultbolaget Enfo vid årsskiftet. Han plockades in efter att ha lett det finska konsultbolaget Siili Solutions i sju och ett halvt år, och den resan han gjorde där verkar han vilja göra om på Enfo.

– Vi växte 40 procent per år och hade en lönsamhet på 10 procent varje år, säger han om den resan när han var med och noterade bolaget på börsen.

Nu väntar alltså ett privatägt finskt bolag, som har majoriteten av sina anställda i Sverige, där verksamheten länge drivits av olika dotterbolag med inkrystade z:n i varumärkesnamnen. Och Seppo Kuula nämner också spretigheten när han svarar på frågan vad han visste om Enfo innan han tog jobbet.

– Jag visste inte så mycket. Jag sade till ägaren att det påminner lite om Pulp Fiction, men utan slutscenen. Det är väldigt svårt att förstå hur det hänger ihop om man inte sett den, säger han och syftar framför allt på den svenska delen, som bestått av 15 olika bolag.

Läs också: IFS plockar vd från värsta rivalen: ”alla gillar en underdog”

Själv börjar han dock bli allt mer medveten om hur han vill att slutscenen ska se ut. Och för att komma dit krävs det en hel del arbete och städning.

– Vi har manuset för det, vi har bara inte genomfört det än. Vi har tittat på marknaden och förstått vad vi behöver göra. Vi ska sätta ihop pusselbitarna och jag är överraskad över hur mycket expertis bolaget har.

Man kan säga att integration är nyckelordet i sammanhanget. Det gäller alltså inte bara organisatoriskt, utan det är även i integrationslagret ute hos kunderna som Enfo ska ha sin huvudverksamhet.

– Den del av marknaden som växer nu är integrationen av molnet, nya tjänster och gamla legacysystem. Tekniken finns där sedan länge, men frågan alla brottas med är vad som behöver göras. Och det är den marknaden som Enfo ska adressera, säger han.

Det är så klart molnet som står i centrum för integrationen, och där gjordes nyligen en nyckelvärvning i Peter Lämber, som har varit med och byggt upp AWS verksamhet i Norden. Och AWS kommer troligen att vara Enfos allra viktigaste partner framöver.

– Vårt mål är att vara det största bolaget i Norden inom det vi kallar cloud, build and run inom två år, säger Seppo Kuula segervisst och anser att Enfo har den perfekta positionen för just det i och med att man befinner sig någonstans mellan de nystartade molnbolagen och de stora nordiska spelarna som CGI, Tieto och Evry.

– Vi har 15 års erfarenhet att driva enterprisesystem i stor skala. De nya spelarna som kommer upp vet ingenting om det. Och tittar man på bolag som CGI och Tieto så har de stora investeringar i sina system som har byggts upp under 20 år. De sitter med dubbla intressen och förlorar affärer på andra ställen för att de har fullt upp med sina tidigare investeringar.

Och det är AWS som ska vara huvudpartner?

– Vi är teknikagnostiker, och jobbar mest med AWS och Azure. Men vi vill jobba med alla. IBM kanske inte är det största men vi kan systemen och där kan vi vara med, och vi vill jobba med Google också.

Ett sätt att nå målet är alltså att bli tydligare. Därför ska de 15 legala bolag som finns i Sverige skrotas, även om det kan ta ett tag.

– Först ska vi banta ner det till tre bolag, men ambitionen är att det ska bli ett, om det går, säger Seppo Kuula.

Han säger att det krävs en hel del förhandlingar, inte minst med dem som är delägare i bolagen. De tre som kommer att vara kvar efter den första vändan är utöver Enfo AB, SAP-konsultverksamheten Zuite och BI-inriktade Pointer.

Idag har Enfo runt 1 000 anställda, av vilka ungefär 600 sitter i Sverige. Den omstrukturering som har påbörjats har lett till att många lämnat bolaget, men samtidigt har man varit ute på jakt efter ny personal.

– Det är många som har lämnat och vi har rekryterat in nya. Men vi är ungefär lika många som ifjol i och med att vi gjorde förvärv ifjol. Att förlora folk är alltid tråkigt, men just nu är det goda tider när många rör på sig, och det är lätt att byta arbetsgivare. Därför måste vi vara proaktiva i rekryteringen. Att rekrytera är att sälja in företaget och då måste du ha samma verktyg som när du säljer till kunderna.

Det är tydligt att Enfos vd är långt ifrån nöjd med den senaste årsrapporten, där Seppo Kuula konstaterar att man redovisar ”nästan röda siffror”. Inte minst vill han se mer eftersom han blivit van från sitt tidigare jobb att redovisa 10 procents marginal.

Läs också: It-jättarna går som tåget - och det är molnet som är bränslet

– Ett första steg är få upp lönsamheten till mellan 5 och 10 procent. Men det är en stor båt och det tar ett tag att vända, men vi ska dit. 10 procent är planen, även om vi just nu börjar från nästan noll, säger han.

Är det för många kockar och dålig soppa som gör att resultatet inte är bättre?

– Ja, det har varit problemet i Sverige. Och samtidigt har Finland velat göra det som de gör där. Vi måste kunna samarbeta mer mellan länderna också och dra nytta av varandras kompetens.

Just nu är fokus alltså att bygga upp molnaffär och integration i Sverige först, och sedan ta det till Finland. Och ska man bli störst i Norden krävs det så klart mer än så.

– Vårt sätt att jobba är väldigt skalbart. När det väl är igång kan vi gå in i Norge och Danmark också framöver, säger Seppo Kuula, men poängterar att det ligger en bit framåt i tiden.

När räknar ni med att ni har blivit ett Enfo?

– Det vet jag inte nu. Vi måste förhandla med alla som är inblandade, och det tar ett tag. Men vår ambition är som sagt att integrera alla så att vi blir ett Enfo.