Avslöjandena om att konsultföretaget Cambridge Analytica ska ha samlat in personlig information om 50 miljoner Facebook-användare och sålt tjänster till president Donalds Trumps valkampanj skakar företaget. Det här sker efter anklagelserna om rysk påverkan i presidentvalet och förekomsten av fake news på plattformen.

Nu skriver New York Times att säkerhetschefen Alex Stamos planerar att lämna sin tjänst i augusti.

I en tweet skriver Stamos att han fortfarande är anställd men att han fått en förändrad roll:

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.