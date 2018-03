1.

Skandalen runt analysfirman Cambridge Analytica handlar egentligen om Facebook. Det är Facebooks skandal, på samma sätt som den ryska trollfabrikens glada användning av Facebook i den amerikanska valrörelsen är Facebooks skandal.

2.

Bakgrund: Analysföretaget Cambridge Analytica, finansierat av de kända, stenrika republikanerna i Mercer-familjen, och med Trumps före detta chefsideolog Steve Bannon som vice vd under en tid, har haft ett rykte om sig med närmast magiska undertoner.

3.

Cambridge Analytica har påståtts ha haft en unik approach till opinionsbildning, utgående från begreppet ”psykografi”. Det begreppet är antingen humbug eller vanligt marknadsföringslingo, beroende på vem man frågar. En utveckling av det vanliga begreppet demografi, med tillägg av målgruppens känslotillstånd, värdegrund och livsstil.

4.

Det skrevs otaliga artiklar 2016 om hur Cambridge Analyticas psykografi hjälpte Trump att vinna valet på Facebook, analyser som i dag ses som överdrivna.

Inte minst eftersom att Trump-kampanjen själva senare varit helt öppna med hur de använde Facebooks helt vanliga verktyg för att nå ut till de viktigaste väljarna: via populistiska och polariserande budskap som gav hög interaktion på Facebook och därmed blev såväl effektiva som billiga.

5.

The Observer (The Guardians helgupplaga) och New York Times har i veckan avslöjat att Cambridge Analytica 2014 på högst tveksamma grunder kommit över data från 50 miljoner Facebookanvändares profiler.

6.

Detta genom att låta en forskare värva användare till ett personlighetstest, som samlade in data i ”vetenskapligt syfte”. I själva verket slungades alla data vidare till Cambridge Analytica. 270 000 personer tog testet, men i och med att programmet även skrapade upp personernas vänners data så hamnade 50 miljoner profiler i databasen.

7.

Ovanpå detta har tv-kanalen Channel 4 med dolda kameror fångat flera Cambridge Analytica-företrädare skryta vildsint om sina färdigheter för potentiella kunder, som att kunna kompromettera och pressa makthavare medelst ukrainska prostituerade kvinnor till att ta hela credden för Trumps vinst i presidentvalet. Hur mycket som är sant och hur mycket som är säljskryt är omöjligt att veta i skrivande stund.

8.

Avslöjandena ledde omedelbart till att Facebook, som först hotat stämma The Guardian innan de publicerade uppgifterna, stängde av Cambridge Analytica från plattformen, och inledde en intern utredning. I denna ingick att skicka utredare till Cambridge Analyticas kontor i London redan samma kväll.

9.

Det i sin tur fick brittiska datainspektionen att beordra Facebooks utredare att lämna lokalerna i väntan på myndigheternas utredning. Samtidigt har parlamentet i Storbritannien, kongressen i USA och amerikanska FTC höjt rösten mot Facebook. Efter att först ha hävdat att mediarapporteringen är felaktig stängde även Cambridge Analyticas styrelse av sin vd Alexander Nix på tisdagskvällen (oklart hur eftersom Cambridge Analytica av allt att döma är ett skalbolag).

10.

Åter till ”dataläckan”. Det troliga syftet med insamlingen: att kunna kombinera Facebook-uppgifterna med andra datakällor, som väljardata (öppet i USA), konsumtionsdata (finns att köpa) etc. För att sedan applicera sin ”psykografi” och skapa databaser med typmålgrupper att ladda upp i Facebooks annonsverktyg inför kommande valkampanj.

11.

Facebooks annonsverktyg erbjuder nämligen den möjligheten, att ladda upp till exempel en databas med mejladresser för att sedan skapa en målgrupp antingen identisk med adresserna, eller en som ”liknar” personerna vars mejladresser laddas upp. Något alla annonsörer vet om men ingen pratar superöppet om.

12.

I själva insamlingen gjorde Cambridge Analytica dock två grova fel ur Facebooks synvinkel: dels berättade inte forskaren bakom testet att uppgifterna skulle säljas vidare, dels var det inte tillåtet att skrapa personers vänners profiler på det här sättet.

13.

Dock, och det är viktigt att påpeka, det fanns inga mekanismer annat än skriftliga regler för utvecklare som hindrade Cambridge Analytica att hamstra användardata. För det var så här Facebook fungerade på den här tiden (och i mångt och mycket fortfarande gör): Tredjepartsutvecklare, som spel- och appföretag, fick ganska fria tyglar att använda Facebooks plattform. Allt för att öka tillväxten och användningen inför den stundande börsnoteringen.

14.

Det handlar alltså inte om något dataintrång. Det var ett externt företag som tog sig lite för stora friheter på en plattform som, by design, saknade skyddsmekanismer för sina användare.

15.

Facebook har känt till det inträffade i flera år. 2015 skrev Facebook till Cambridge Analytica och krävde att alla data som slangats från Facebook skulle raderas. Cambridge Analytica svarade att så skulle ske. Det skedde inte. Facebook följde, enligt vad som är känt, inte upp det hela. Facebook informerade heller inte användarna om vad som hänt. Det var som sagt först nu i veckan som Cambridge Analytica stängdes av från plattformen.

16.

Cambridge Analyticas kopplingar till Trump-kampanjen var väl kända. Trump-kampanjen lade 100 miljoner dollar på reklam i sociala medier, och Facebook hade personal på plats i kampanjhögkvarteret för att hjälpa till att pumpa ut tiotusentals annonser per dag. Har det påverkat Facebooks vilja att berätta om Cambridge Analytica-historien?

17.

Det Cambridge Analytica gjort, eller påstås ha gjort, är egentligen samma sak som Facebooks hela affärsmodell bygger på. Att samla in kopiösa mängder datapunkter om enskilda personer för att sedan kunna erbjuda annonsörer att rikta annonser till specifika demografiska målgrupper eller specifika personlighetstyper. En affärsmodell som är ”känd sen länge” men som få användare reflekterar över. Enda skillnaden är att Facebook har användarnas tillåtelse, formellt, och inte är ett skumraskföretag som Cambridge Analytica.

18.

Det är inte länge sedan Facebook stoppade den direkta möjligheten att annonsera till människor med en viss hudfärg (det går fortfarande, men indirekt). För några år sedan utförde Facebook ett grovt oetiskt experiment på sina användare för att se om de kunde påverka användarnas humör genom att ändra i nyhetsfeeden (det gick).

19.

Var går gränsen för att även Facebook ska räknas som ett skumraskföretag? Är det, rent principiellt, så mycket värre att skumraskfirman Cambridge Analytica använder dina persondata för politisk påverkan än att Facebook gör det, på plats hos Trump-kampanjen eller på något annat politiskt högkvarter?

20.

Det är heller ingen hemlighet att Facebook-användare gladeligen svarar på olika tester eller klickar på appar och länkar utan att bry sig ett dyft om användaravtal och vilka uppgifter man bjuder på till testskapare eller andra utomstående företag.

21.

Det som har avslöjats är hur som helst nu ett vidöppet sår in i själva hjärtat av Facebooks verksamhet. Ett sår som började öppnas med avslöjandena om hur den ryska trollfabriken Internet Research Agency kunde använda Facebook för att slå kilar i den amerikanska befolkningen inför presidentvalet.

22.

Det är inte blödningen som är det värsta med det öppna såret, det är insynen. Användare, investerare och politiker har för första gången fått en konkret inblick i vad Facebook kan göra och vilken makt Mark Zuckerberg och hans bolag har. Och en glimt av vilken insikt Mark Zuckerberg har om sin enorma makt, av vilken kontroll han har eller saknar.

23.

Mark Zuckerberg, och hans operativa chef Sheryl Sandberg, har fortfarande inte sagt ett ord om det inträffade. Enligt talespersoner för att ”de tar det på allvar och jobbar hårt”. Lämnas fritt för tolkning.

24.

Facebook kommer med all sannolikhet att regleras. Myndigheter i USA, UK och Bryssel är rejält på krigsstigen och lär inte ge sig i första taget. Hur regleringen kommer se ut kan man bara gissa, men att ledordet är transparens är ingen högoddsare.

25.

Vad kan du som användare göra? Lämna Facebook. Delete your account. Det må vara en vedertagen sanning att Facebook blivit ”too big to fail” och för viktig för såväl relationer, samhällsliv och demokrati. Men om, den korta, internethistorien lär oss något så är användarflykt något som inte bara fungerar, det öppnar även för nya, bättre alternativ.

26.

Kommer jag gå i bräschen för detta och lämna Facebook? Det ärliga svaret är nej. Jag har varit allt för öppen överallt på internet i så många år att det för mig personligen spelar mindre roll. Andra, som Whatsapps medgrundare Brian Acton (Whatsapp som Facebook köpte för 19 miljarder dollar), har bestämt sig för att #deletefacebook.

27.

Så med det sagt, vad är viktigt för dig? Vem litar du på?