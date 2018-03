Luleå vill bli datacentercentrum

Ett nytt nationellt forskningscentrum för energi- och resurseffektiva datacenter startar vid Luleå tekniska universitet. Det nya centret har döpts Cloudberry Datacenters, och målet är att bli ett nav för forskning, utveckling, kunskapsbildning och implementering inom datacenterområdet.

Cloudberry Datacenters kommer att koordineras av Luleå tekniska universitet och drivas i samarbete med Rise Sics North och industrin. Budgeten på cirka 50 miljoner kronor finansieras gemensamt av myndigheter, lärosäten och industrin. Bland annat går Energimyndigheten in med 20 miljoner kronor.

– Vi ser att Cloudberry kan bidra med ny värdefull kunskap och nya metoder för energi- och resurseffektiva datacenters, som är ett område med hög energi- och näringslivsrelevans, säger Jörgen Sjödin på Energimyndigheten.

– Satsningen på ett forskningscentrum vid universitet är otroligt viktig både nationellt och regionalt. Den befäster norra Sverige som en ledande region för utveckling och drift av hållbar datalagring, men också för utmaningsdriven forskning och innovation inom avancerad analys och artificiell intelligens, säger Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Datacenterindustrin består av komplexa system och involverar allt från mark, byggnader och vatten till el, kyla, it-mjukvara och it-hårdvara.

– Våra datacenter blir allt större, vilket ställer nya krav på samhället. I Sverige och Norden är vi bra på datacenteretableringar. Här finns grön energi, stabila elnät, en stabil berggrund, politisk kontinuitet och kallt klimat. Nu tillför vi den sista pusselbiten – kompetensförsörjning via ett större sammanhållande forskningscentrum, säger Michael Nilsson, projektledare vid Luleå tekniska universitets Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, och tillägger:

– Kompetensen inom den svenska datacenterindustrin behöver stärkas om vi ska kunna ta hand om den här komplexa verksamheten. Vi vill få ordentlig utväxling på tillväxten och bidra till minskad energianvändning.

Bredare på bredband

Bredbandskartan ritas om när Maintrac och We Consulting med nya gemensamma huvudägaren Sobro bildar en bolagsgrupp, vars främsta fokus kommer vara att hjälpa de olika aktörerna på marknaden att uppnå Bredbandsmålet 2025.

– Vi kommer nu kunna ta uppdrag som heltäckande leverantör både när det gäller den pågående bredbandsutbyggnaden och övergången till 5g för mobilnäten. Vi satsar också vidare på it-konsulting och tekniska lösningar för energimarknaden, säger Pierre Wallgren, som är tillträdande vd på We Consulting.

Tillsammans har de båda bolagen cirka 210 medarbetare fördelade på elva orter i Sverige och Norge. Den totala omsättningen är cirka 280 miljoner. Ambitionen är att den sammanslagna gruppen ska växa med ytterligare 30 personer fram till årsskiftet. Tillväxten ska ske organiskt, men man är även beredda att komplettera med strategiska förvärv.

– Tillsammans med We Consulting kan vi nu kan erbjuda nyckelfärdiga lösningar där vi ser att efterfrågan växer. Det gör att vi kan komma i fråga för uppdrag där vi som enskilda aktörer tidigare uppfattats som för små eller nischade, säger Tor Borrhed, koncernchef och vd för Maintrac.

IAR köper IoT

Uppsalabaserade IAR Systems köper brittiska Secure Thingz, en leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom IoT. Med förvärvet vill IAR Systems säkra en stark position som föregångare i att erbjuda lösningar för säkerhet i inbyggda system.

IAR Systems äger sedan tidigare cirka 20 procent av aktierna i Secure Thingz. Köpeskillingen för resterande 80 procent uppgår till cirka 230 miljoner kronor. Secure Thingz grundades 2016 av personer från Arm. Huvudkontoret ligger i Cambridge och har ytterligare ett kontor i San José. Företagets grundare Haydn Povey är en välkänd säkerhetsexpert och styrelsemedlem i IoT Security Foundation och har haft ledande positioner på globala tekniska företag under mer än 20 års tid

– Med växande antal uppkopplade enheter ställs våra kunder inför allt fler utmaningar. En av de största utmaningarna är att kunna leverera säkra produkter i en värld där även små misstag kan få stora konsekvenser. Våra kunder behöver i ett första steg framför allt hjälp att skydda sig mot överproduktion och ip-stöld, och vi svarar på detta behov med ett helt nytt erbjudande som ger dem möjlighet att skapa moderna arbetsflöden där säkerhet är inkluderat från start. Förvärvet av Secure Thingz är en del i vår ökade ambition för framtida tillväxt genom ny teknik, nya marknader, nya affärsmodeller och nya relationer. Dessutom stärker det vår roll som föregångare i en bransch under förändring, säger Stefan Skarin, vd på IAR Systems.

– Vi är väldigt glada över att bli en del av det mycket kompetenta IAR Systems-teamet. Vi har redan etablerat ett väl fungerade samarbete i och med utvecklingen av Embedded Trust och med våra kombinerade resurser inom teknik, försäljning och kundsupport kommer vi kunna snabba på utvecklingen av de innovativa säkerhetslösningar som marknaden för digitala produkter så desperat behöver, säger Haydn Povey, grundare och tillträdande vd på Secure Thingz.

Lämnar Office IT-Partner för molnsatsning

Karlstadkontoret bryter nu sig loss från Office IT-Partnerkedjan och satsar istället stort på molnmarknaden under ny flagg. Under det nya namnet Opsio har man börjat rekrytera medarbetare med lång erfarenhet och hög kompetens inom it-drift och hosting.

Opsios moderföretag Applewise har tidigare varit med och etablerat exempelvis molnbolaget Ipeer, som såldes till Cygate 2014. Opsio uppger att man ska leverera tjänster inom cloudops, devops, managed cloud och 24/7 drift och support. Och man kommer som ett av de första svenska företagen att genomgå AWS Managed Service Provider kvalificering under 2018.

Bolaget siktar också på att dubbla personalstyrkan i år, till 30 specialister och målet är att gå från en omsättning på 15 miljoner kronor 2017 till 100 miljoner inom fem år. Företaget har även ett kontor är under uppbyggnad tillsammans med Business Sweden i Bangalore, Indien.

– Vi tycker det skall bli väldigt spännande att ännu en gång få vara en ledande aktör och utveckla Sveriges molnmarknad. Vi gör detta igen eftersom vi ser ett stort behov när det kommer till kvalitetstjänster, kompetens och 24/7 service som genomsyras av kostnadseffektivitet. Det skall helt enkelt inte kosta skjortan att sova tryggt om natten, säger Andreas Johansson, vd på Opsio.

– Sverige har en fragmenterad molnmarknad när det gäller it-drifttjänster. Konsolideringen kommer vara enorm nu när de globala aktörerna börjar provisionera datakraft i Sverige. Det finns en uppsjö av lokala samt underinvesterade datahallar som tummat på säkerheten och stabiliteten alldeles för länge. Tjänsteutvecklingen är också enorm i dessa plattformar och vi kommer se samma konsolideringstakt som vi sett ute i Europa och många datahallar kommer gå ett svårt öde till mötes, säger Thomas Hedlund, styrelseordförande på Opsio.

Nu satsar Hattelands erp-bolag svenskt

Norska Hatteland, som tidigare främst verkade på den svenska marknaden genom distributören Hattelco satsar nu på att etablera sitt erp-bolag i Sverige. Erp-systemet heter Rambase och ska säljas via det nystartade företaget Stepup, som kommer att ledas av Christian Wassenius.

– En före detta kollega sa till mig att ”den bästa inspirationen är en ny utmaning”. Jag har blivit inspirerad av en väldigt spännande möjlighet där jag kan kombinera entreprenörskap med mitt intresse för erp, säger han.

Rambase utvecklades som en molnbaserad lösning redan 1992 men blev fram till 2005 använt som ett internt system. Sedan dess används systemet av flera stora produktionsföretag i Norge, nu står Sverige på tur. I en marknad där prissättningen av molnbaserade system är ett hett diskussionsämne satsar Rambase på en prismodell med fastpris på implementering och en översiktlig licenskostnad.

– Erp-marknaden är mogen för ändring. Etablerade aktörer har under flera år tagit överpriser för att lära sig kundens processer samt göra anpassningar och inställningar i systemen. Det har varit omöjligt för kunderna att förutse vad de totala kostnaderna för köp och implementering blir. Vi vill visa att med ett klart definierat marknadssegment, god branschkunskap och en modern teknisk lösning, så kan projekten levereras till en bestämd tid och till ett fast pris. Detta frigör både tid och kapital hos kunderna för arbete med sin kärnverksamhet, säger Odd Magne Vea, cso för Rambase.

Coromatic säkrar flygplatser

Coromatic har vunnit ett ramavtal och ska leverera avbrottsfri kraft till Swedavias flygplatser i Sverige under fem år. Med ups-system ska bolaget säkerställa att elförsörjningen fortsätter att fungera vid exempelvis ett strömavbrott, något som i flygtrafiken är helt avgörande.

– För att vi ska kunna hålla flygtrafiken igång är det mycket viktigt att vi har en stabil och säker strömförsörjning, exempelvis för att ankomst- och avgångshallarna ska fungera och för att säkerställa att ljusen lyser på landningsbanorna. Jag är därför mycket tillfreds med att vi nu har fått Coromatic som leverantör av denna kritiska infrastruktur, säger Håkan Pedersen, chef Elenhet på Swedavia Energi.

– Vi är givetvis mycket hedrade av att Coromatic återigen är en viktig del i att säkra driften av en så samhällskritisk infrastruktur som flygplatser utgör. Genom att upphandla ups separat visar Swediavia vikten av att säkerställa tillgängligheten till kraft i sin verksamhet, något som blir allt mer vanligt inte minst inom den statliga sektorn, säger Robin Carlsson, affärsområdesansvarig för critical power på Coromatic.

Övik-bolag satsar på Svealand

Örnsköldsviksbaserade Core IT, som levererar infrastrukturtjänster med tonvikt på Microsoftprodukter, slog den 1 mars upp portarna för sitt nystartade dotterbolag Core IT Svealand. Det nya kontoret ligger i Solna, och bolaget anger sin ambition som att man vill skapa ett bolag som kan hjälpa företagen i Svealand att växa med hjälp av en trygg och stabil it-partner med rötterna i Norrland.

Det nya bolaget ska ledas av nyrekryterade vd:n Peter Bäckman.

– I min tidigare roll som vd för Ironstone träffade jag på Core IT hos en gemensam kund. Direkt kunde man känna den entreprenörskap och stolthet som genomsyrar bolaget. Core IT besitter mycket knowhow och kan erbjuda stabila lösningar och är rättfram i sin kunddialog där man alltid sätter kundens behov i centrum. Med vår långa och gedigna erfarenhet inom Microsofts molnlösningar och framför allt större migreringsprojekt till molnet blir det ett bra komplement till Core IT:s tjänsteutbud, säger han.

– När denna möjlighet uppstod så kändes det helt rätt. Vi vet att vi har en stabil och eftertraktad leveransmodell som vi tror kommer matcha väldigt bra ihop med den kompetens som finns i det nystartade bolaget. Svealand är en stor region med många spännande företag och branscher som vi hoppas få samarbeta med, säger koncern-vd Åke Holmberg.

Jetshop sätter bo hos Candidator

Driftbolaget Candidator går in som strategisk partner till e-handelsleverantören Jetshop. Candidator kommer ska sätta upp och driva hela infrastrukturen åt Jetshop, som utvecklar sitt e-handelssystem Jetshop Commerce.

– Vi och våra kunder ställer höga krav på tekniken, och plattformen vi levererar kräver en pålitlig drift med hög kapacitet. Candidator har varit mycket flexibla och bemött våra tekniska behov hela vägen. Att vi automatiskt kan skala upp och ner vår användning har varit en viktig faktor och Candidator tog fram en specifik lösning för oss som var precis det vi ville ha. Nu ser vi fram emot att göra denna framtidsresa tillsammans, säger Andreas Drougge, it-chef på Jetshop.

– Jetshop är ett mycket tekniskt drivet bolag som ställer höga krav på sina leverantörer. Därför är vi på Candidator extra stolta över att vara Jetshops strategiska partner. Det visar att vi kan leverera det som Jetshop och deras kunder i sin tur kräver. Våra tjänster är mycket anpassningsbara och vår stora skalbarhet och tillgänglighet gör att vi sticker ut från våra konkurrenter. Vi har med oss kunskap inom retail och vi har en förståelse för Jetshops affär, säger Jim Qvarfordt, försäljningsansvarig i region Väst på Candidator och fortsätter:

– Vi ser mycket fram emot att vara med på Jetshops framtidsresa som strategisk partner. Den största delen av Jetshops utvecklingsteam sitter i Göteborg, och vi kommer att sköta drift och support från vårt kontor i Göteborg. Det kommer att bli ett nära samarbete där en bra relation är viktigt för båda parter. Nu ska vi tillsammans lyfta mer och mer av Jetshops verksamhet upp i molnet, för att skapa en hybridmiljö med det bästa av båda världar.