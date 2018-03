Det hetaste i internetbranschen nu är ”agtech” och ”food tech”. Det är robotar och algoritmer för att lösa frågan kring matförsörjning för ytterligare en miljard människor på ett hållbart sätt, samt förbättra mathållning och utsläpp för dem som redan lever i ett överflöd. Men kanske har ni tänkt på att man kan lösa hungersnöden och problemet med överbefolkning genom att låta äldre äta små barn? Jonathan Swift formulerade denna tanke redan på 1700-talet, så det är en idé med anor.

Det har sannolikt varit en jobbig månad att vara Sverige-chef för Google. Det går knappt en dag utan att nya avslöjanden publiceras om skadligt innehåll på företagets plattformar, särskilt Youtube. Nu har bolaget fått lite andrum, medan sökarljuset riktar sig mot Facebook. Snart kommer nog medierna att inse att Google har ännu bättre data än Facebook om världens internetanvändare. Det finns problem, men det finns också skäl att andas lite i en påse märkt ”förbud” innan man faktiskt kräver det.

Expressen rapporterar att barn lär sig bygga vapen på nätet. ”Youtube-appen” (jo, de skriver så) lär barn i ett fyra minuter långt videoklipp hur de bygger ett luftgevär. I andra artiklar skriver Expressen om att Googles tjänst Youtube tillhandahåller klipp med Adolf Hitlers tal och den antisemitiska filmen ”Den evige juden”. Vidare rapporterar Expressen om våldsfilmer och sexrelaterade filmer som är designade för att spridas till barn. Slutligen lär vi oss att samtliga aktörer inom den svenska vit makt-rörelsen är aktiva på plattformen.

Det finns en grundläggande presumtion att internet byggdes för ett ideal för informationsfrihet. Det är såväl en normativ funktion – det vill säga att det är bra att Internet bygger på informationsfrihet, men även, vilket professor Mårten Schultz noterade på Internetdagarna 2012, en slags beskrivning av internet, nämligen att ”information wants to be free” beskriver en faktisk verklighet. John Gilmore har beskrivit det som sådant att “The Net treats censorship as damage and routes around it.”

Internet är inte fritt och har aldrig varit det. Det finns lagar och regler som begränsar användningen. Det finns relationer till Internetoperatörer som begränsar användningen.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Nu har justitieminister Morgan Johansson kallat till sig ledningen för Google och Facebook. Gissningsvis är det inte för att ta selfies. Johansson bör dock tänka sig lite för innan stora regleringspennan tas fram.

Harvard-professorn Lawrence Lessig skriver i en uppsats att (min övers.) ”lagar styr yttrandefriheten, men inte bara lagar – normer och marknaden styr den också. Men den styrmekanism jag undersöker är arkitekturen, den styrning som framstår av själva uppbyggnaden av den miljö som yttranden framförs i”.

Om själva arkitekturen eller miljön som åsikterna ska framföras i förändras på ett sätt som gör att vissa åsikter eller yttranden från vissa avsändare inte kan framföras, eller att andras åsikter alltid får företräde, då begränsas yttrandefriheten på ett ytterst odemokratiskt sätt. Det här är det egentliga problemet med Facebooks och Googles algoritmer som prioriterar vad vi får se. Problemet är inte att vi har för mycket yttrandefrihet – det är att algoritmerna gör att vi har för lite. Barnen lär sig bygga vapen för att det är innehåll som engagerar. Man kan tycka att det är olämpligt och kanske skulle ett bättre innehåll kunna hittas. Men att det finns filmer som visar hur man bygger ett luftgevär, visar historiskt viktiga tal eller ens tecknad pornografi är inte ett problem. Det som är problemet är bristen på transparens i algoritmernas innehåll. Det är om detta Morgan Johansson skall tala med Facebook och Google. Lämpligt är att algoritmernas utförande antingen görs öppet i form av öppen kod eller att det skapas möjligheter för användarna att själva ställa in algoritmerna. Då kan föräldrar välja det som de tycker är uppbyggligt för sina barn eller sig själva enligt vid var tids gällande smakriktning.

Det må tyckas en befängd tanke att äta barn för att lösa hungersnöd och överbefolkning, men tanken bör få uttalas. Även på internet. Och vi bör på ett medvetet sätt kunna välja att antingen ta del av denna tanke eller för den delen slippa att ta del av den. Det är en fråga om att skapa en valmöjlighet utöver att bara välja bort stora delar av internet som har taffliga algoritmer som uteslutande optimerar på engagemang. Vi måste få ta del av algoritmernas hemliga liv.

Mikael Pawlo, vd och grundare, Red Flag