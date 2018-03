Med dagens digitala verktyg som e-post och Slack är det svårt för många att släppa arbetet efter kontorstid. Men detta är något som den amerikanska staden New York nu vill ändra på med ett nytt lagförslag, som tillåter att New York-borna helt struntar i digital kommunikation efter arbetstid. Det skriver New York Times.

Läs också: Här stängs de anställdas datorer av för att förhindra övertidsarbete

Om lagförslaget, som fått det passande namnet Right-to-Disconnect Bill, klubbas igenom kommer företag att bötfällas ifall de tvingar sina anställda att svara på meddelanden efter arbetstid.

Några jätteböter blir det dock inte då det föreslagna maxbeloppet ligger på 250 dollar, alltså cirka 2 000 kronor.

”Så många av oss sitter som klistrade vid våra mobiler eller datorer, det är viktigt att känna att jobbet inte spiller över i vårt privatliv”, säger Rafael Espinal, medlem av New Yorks statsråd, som ligger bakom lagförslaget.

Lagförslaget ska enligt Espinal vara inspirerat av den franska lag som gick igenom förra året, som tillåter att fransmännen struntar i jobbmejlen efter kontorstid så länge de inte har ett särskilt avtal som kräver det.

Läs också: Undvik att bli utbränd av Slack – här är 10 tips

Om man får tro New York Times har staten ett problem med människor som arbetar för mycket, då den genomsnittlige New York-bon jobbar 49 timmar i veckan och utöver det lägger hela åtta timmar på att svara på jobbmejl.