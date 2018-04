Samtidigt som Donald Trumps medarbetare i Vita Huset tidigare i veckan meddelade att man inte förberedde några åtgärder mot Amazon så fortsätter presidenten kritisera e-handelsjätten.

Donald Trump anser att detaljhandeln missgynnas i förhållande till e-handelsjätten Amazon.

– Spelplanen måste vara lika för alla, sa han till reportrar på flygplanet Air Force One på torsdagen.

– Jag ska titta närmare på detta.

Det är enligt nyhetssajten CNBC sjätte gången på en vecka som presidenten skällde på Amazon.

Även om presidenten ännu inte vidtagit några åtgärder så sjönk Amazons aktie i värde när han levererade de första bredsidorna – som mest sänktes Amazons marknadsvärde med 55 miljarder dollar – men de senaste dagarna verkar investerarna ha vant sig och aktien har vänt upp igen, skriver nyhetssajten Bloomberg.

Förutom att Donald Trump hävdar att den amerikanska Posten, USPS, förlorar pengar på att leverera åt Amazon – något som USPS förnekar och hävdar är en vinstaffär – så pekar han också på ett kommande skattebeslut i USA:s högsta domstol.

Det handlar om att det inte kommer in skatt från alla tredjepartshandlare som använder sig av Amazon, och deras försäljningar utgör hälften av volymen. Trumpadministrationen har uppmanat Högsta domstolen att låta skattemyndigheterna begära in miljarder från försäljningar från e-handlare.

Även Amazons molnverksamhet kan få sig en släng av sleven. Just nu upphandlar USA:s försvarsdepartement Pentagon molntjänster. Vid en privat middag i Vita Huset ska Oracles vd Safra Catz, som konkurrerar med Amazon om att få kontraktet, klagat på att Amazon gynnas. Enligt uppgift ska Donald Trump ha lyssnat på henne men inte visat några tecken på att ha för avsikt att lägga sig i upphandlingen.

Men vid sidan av Donald Trumps egna förklaringar till de återkommande attackerna på Amazon finns flera andra tolkningar. Många ser det som en avledningsmanöver när sökljuset är riktat mot hur Cambridge Analytica kan ha påverkat det amerikanska valet.

Andra pekar på hur han attackerar Washington Post som också ägs av Amazons vd Jeff Bezos.

The Fake News Washington Post, Amazon’s “chief lobbyist,” has another (of many) phony headlines, “Trump Defiant As China Adds Trade Penalties.” WRONG! Should read, “Trump Defiant as U.S. Adds Trade Penalties, Will End Barriers And Massive I.P. Theft.” Typically bad reporting!