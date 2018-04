Både fordonstillverkare och teknikleverantörer fortsätter sina satsningar på autonoma bilar med full kraft. Den här veckan har det skett stora saker i Tyskland.

Där har nämligen BMW slagit upp portarna till sitt nya utvecklingscenter Autonomous Driving Campus i München, ett jätteprojekt som kommer att innefatta 1800 anställda och 500 testfordon.

Läs mer: Här är nästa biljätte som miljardsatsar på mjukvara för självkörande bilar

Bara i år ska BMW investera ungefär sju miljarder euro i självkörande bilar och elektrifiering.

Det här uppger BMW i ett pressmeddelande där de också skriver att ”centret visar BMW Groups transformering till att bli ett teknikföretag”.

Centret ska lägga grunden för att den första självkörande BMW-modellen iNext ska kunna lanseras år 2021.

Autonomous Driving Campus är beläget i München.

Harald Krüger, global VD på BMW Group, säger i en kommentar:

– Hållbar mobilitet och autonom körning går hand i hand. Vi kommer att lansera autonom teknik i iNext år 2021. Det innebär att vi tekniskt har bemästrat nivå tre till fem. Systemet kommer att vara fullt integrerat och säkert. I år kommer vi dubbla storleken på vår självkörande testflotta till runt 80 fordon.

Läs mer: Fler än hälften nobbar självkörande bilar – ”branschen underskattar oron”

De nivåer som Krüger talar om är de fem steg som impementering av självkörning för bilar brukar delas in i och som är följande:

1. Feet off

2. Hands off

3. Eyes off

4. Attention off

5. Passenger

I steget Passenger är bilen fullt autonom. BMW uppger i pressmeddelandet att när deras iNext lanseras 2021 kommer utvecklingen att befinna sig någonstans vid nivå tre och fyra.