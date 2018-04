Den 39-årige huvudman som stått åtalad, misstänkt för att vara hjärnan bakom den mycket uppmärksammade dataintrångshärvan i Skåne, dömdes i dag till sex och ett halvt års fängelse för bedrägeri och försök till bedrägeri. Det skriver SVT Nyheter.

Utöver 39-åringen dömdes även hans bror och två av hans medarbetare till fängelse.

Det var under 2015 och 2016 som ligan via phishing-mejl lyckades ta sig in i flera datasystem, bland annat hos ett tjugotal företag och hos sex banker. Väl inne i systemet ska de ha lurat till sig stora summor pengar, dels via falska utbetalningar och dels via så kallade vd-mejl där de utgav sig för att vara någon annan på företaget som begärde en utbetalning.

Bland annat ska de ha lurat Swedbank att betala ut 4,3 miljoner kronor för ett påstått maskininköp.

Vid sidan av detta gjorde förövarna även flera beställningar på datorer och hemelektronik i sina offers namn, elektronik som sedan såldes vidare.

Rättegången har varit en av de mest omfattande någonsin i Malmö tingsrätt med en förundersökning på hela 15 000 sidor.